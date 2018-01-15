原标题：印度或在中印边界组空军部队 扬言监控全线解放军

海外网1月15日电 印度边境警察部队（ITBP）或将在中印边界组建空军部队，该部队配备的直升机将用于“监控中国人民解放军在边界的军事活动”。印媒扬言，该空军部队的监控范围几乎可以覆盖整个中印边界。

据《印度时报》报道，印度这支空军部队将配备两架双引擎直升机，将用于运送印度军人，运输军事物资，撤离伤亡人员等活动。印军将为这些直升机在北部城市昌迪加尔（Chandigarh）以及古瓦哈蒂（Guwahati）建设基地，其监控范围几乎覆盖整条中印边界，约可覆盖3488公里。

报道称，印度政府很快就会开启采购过程，采购的直升机除了要能在喜马拉雅山脉16000至18000英尺（约4876至5486米）的高空进行作业，还要能在装有物资的情况下一次性运送8至10名士兵。直升机还具有夜间飞行能力，能够连续飞行2小时不用加油。印度边境警察部队的RK Pachnanda将军将担任新空军部队的指挥官。

印度内政部人士扬言，此举是为了密切监视中国在中印边界的活动，“包括修路、修建永久性建筑、驻扎解放军军队等”，这位消息人士叫嚣，“这样一来，中国一旦在边界搞事情，印军就能立刻知晓并采取行动。”

报道还称，在洞朗对峙之后，印度政府就开始着手增强印度边境警察部队的兵力，计划要在中印边界地区再增加9个营。

就中印边境问题，中国外交部1月3日曾表示，中印之间已经建立了成熟的涉边管控机制，双方可以通过有关机制处理各种边境事务。维护中印边境地区的和平与安宁，符合中印双方共同利益。

2017年12月，中国外交部长王毅也曾表态称，当前中印关系正处于重要关头，围绕两国关系未来发展方向，双方需要作出正确抉择。中印都是具有世界影响的大国，应从长远角度和全球视野看待双边关系。两国尤其要加强战略沟通，增进战略互信，将历史遗留问题和两国关系中的一些具体问题放在中印关系的恰当位置加以妥善管控处理，避免政治化、复杂化，防止其影响中印关系发展大局。（海外网 杨佳）

责任编辑：张玉