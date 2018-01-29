蔡当局不核准两岸春节航班 叫嚣这是最轻微处分

原标题：蔡当局不核准两岸春节航班 叫嚣“这是最轻微处分”

东方航空班机。（台媒资料图）

海外网1月29日电 今日（29日）是台当局准驳厦航、东航176班春节加班机的最后期限。蔡当局29日声称，“因M503航路争议，‘民航局’暂不核准176班两岸春节加班机申请”。有台媒曾报道称，蔡当局此举或将影响5万名旅客，而台湾陆委会主委张小月29日出席年终记者会时却公然叫嚣，“这已是最轻微处分”。

据台湾《中时电子报》报道，张小月声称，对于M503航线，台当局没有任何妥协、让步空间，呼吁两岸尽快进行所谓的“技术性协商”。她还叫嚣，“台当局暂不准许东航、厦航春节加班机，已是最轻微处分”。

此前，台当局曾就M503航线“要挟”大陆。据台湾《联合报》早前报道，台“民航局”27日表示，春节加班机仍然还在审核中，没有时间表，此事关键仍在M503等四条航路，还“要挟”称，“如果29日主客观条件还没有改变，将驳回这176班加班机”。

对于M503航线，国台办发言人马晓光1月17日表示，M503航线北上运行及相关衔接航线已于1月4日开始启用。M503航线完全位于台湾海峡靠近大陆一侧，在上海飞行情报区内，设立和启用这一航线是大陆民航空域管理的一项常规工作，是大陆的内部事务，不涉及台湾的航线和航点，完全不存在单方面开通的问题。

民航局发言人19日应询时表示，在M503航线北上及连接线安全、便捷、经济运行半个月之际，台湾当局置两岸同胞利益于不顾，拿M503航线大做文章、拿台湾民众的人道需求做筹码，对大陆采取所谓的“报复”，最终受损害的将是两岸航空公司和两岸同胞特别是台湾同胞的利益。对此产生的一切后果，应由台湾当局承担。

责任编辑：刘光博