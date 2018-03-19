特朗普刚签署“台湾旅行法” 高雄市长就去了美国

原标题：“台湾旅行法”刚生效，高雄市长就去了美国……

[环球网综合报道]当地时间3月16日，美国总统特朗普签署了所谓的“台湾旅行法”，这部鼓吹“台美各阶层官员互访”的法案随即于当日生效。据台媒消息，高雄市长陈菊18日抵达纽约，开启其访美行程，因此前陈菊被传将接任台当局“总统府”秘书长一职，此次访美又恰逢“台湾旅行法”刚刚生效，因此陈菊此行，引发岛内外各界关注。

陈菊参观曼哈顿高线公园

据台湾绿媒消息，陈菊18日在参观曼哈顿高线公园时接受记者采访，她声称，“过去台湾高阶官员没办法来美国访问，如果今天‘台湾旅行法’，双方官员可以互相访问，对台美关系未来更加友善，更多相互的理解、合作等等，对台美关系是很重要的一大步。”

据报道，此次陈菊还有一项重要行程，即20日参加美国战略与国际问题研究中心（CSIS）举办的以“我的4000天与40年：台湾的民主之路”为主题的会议，届时陈菊将发表演说。对此，陈菊称，“治理一个城市4000天，这是我生命的一个经验，用这个主题，作为在CSIS的演讲。”

据悉，陈菊此行将与美国国安会亚洲事务主任、美国防部亚太事务助理部长等美方官员见面。台湾“联合新闻网”对此报道称，据熟悉台美关系的人士称，一般而言，台湾的市长访美不是问题，但除非是台湾地区领导人参选人等具特殊身份的政治人物，否则不大会安排与美资深官员见面的行程，陈菊算是特例；该人士还称，访美可能是美方邀请，尽管时间点落在“台湾旅行法”刚生效之后，却和该法的通过、台美官员互访没有直接关系。

据台湾“中时电子报”19日报道，有关消息人士称，特朗普通过“台湾旅行法”大玩两手策略，美国政府大门不可能一下子全开，让陈菊直接进政府机关见官员，但可能会安排官府外的“巧遇”，并测试中国大陆的反应。

对于所谓的“台湾旅行法”最终由美国总统特朗普签署生效，外交部发言人陆慷已回应表示：我们对美方签署“与台湾交往法案”表示坚决反对，并已向美方提出严正交涉。正如中方多次指出的，该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。

责任编辑：张建利