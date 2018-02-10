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江西一辆面包车与大挂车迎面相撞 造成10死1伤

江西一辆面包车与大挂车迎面相撞 造成10死1伤
2018年02月10日 18:25 新华网
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　　原标题：江西一面包车在湖北发生事故已致10人死亡

 

　　新华社武汉2月10日电（记者 黎昌政）记者从湖北省黄石市市委宣传部获悉，10日中午1时40分许，一辆来自江西的面包车经阳新县枫林镇返回江西途中，迎面撞向一辆蕲春籍大挂车，目前已造成10死1伤，伤者已送往医院救护。

　　相关部门已赴现场调查处理，现场情况正在进一步了解之中。湖北省有关部门已经介入处置。

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责任编辑：张岩

面包车车祸江西
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