北京大部今有小雨或雨夹雪 最高气温仅4℃

中国天气网讯 预计今天（17日）白天，北京大部分地区将有一次弱雨雪天气过程，城区不排除出现雨夹雪的可能性。同时，今天气温将明显下降，北京平原地区白天最高气温在4℃左右，山区只有2-4℃。

今天早晨，房山霞云岭出现降雪。（图/蔡桂仿 来源：气象北京）

今天早晨，北京上空是阴云密布，北京市气象台预计，今天白天大部分地区有小雨或雨夹雪，城区出现弱降水天气的可能性很大。此次过程降水相态比较复杂，山区为小雪或雨夹雪，平原地区可能是小雨或雨夹雪。过程降水量不太大，但能造成路面湿滑，对交通有一定影响，请注意防范。

此外，今天夜间有轻雾天气，南部地区能见度稍差，公众驾车出行需注意交通安全。

13-14日，北京在暖气团控制下，气温大幅度走高，13日南郊观象台最高气温达到了19.6℃，温暖如春天。从15日开始，受冷空气影响，气温又开始逐渐走低。今天北京气温下降将更加明显，平原地区白天最高气温在4℃左右，山区2-4℃。

明天北京天空将放晴，光照充足，气温又将快速上升，预计最高气温可达13℃左右，风力不大，比较有利于外出户外活动。

下周北京地区气温跳跃式走高，22-25日为晴到多云天气，受暖气团控制，气温大幅度回升，最高气温可达19-21℃，最低气温5-6℃。

春来花先知，虽还未入春，但由于前期气温走高，花儿都迫不及待地努力开出花苞，迎接马上要到来的春天。

北京市专业气象台发布了“京城白玉兰”花期预测。预计城区颐和园3月24日初放，26日盛开；大觉寺3月25日初放，27日盛开；奥林匹克森林公园3月23日初放，25日盛开；龙潭公园3月23日初放，25日盛开；郊区潭柘寺3月30日初放，4月2日盛开；红螺寺4月3日初放，6日盛开；云居寺4月2日初放，5日盛开；大兴滨河森林公园3月29日初放，4月1日盛开。

气象专家提醒，近期北京气温持续低迷，公众需关注天气预报，及时添衣保暖；正值乍暖还寒时候，公众可以适当春捂，勿急于减衣，以免着凉感冒。（文/付治龙）

责任编辑：张岩