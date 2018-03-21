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四川广西江西三省区书记调整

四川广西江西三省区书记调整
2018年03月21日 09:54 新华社
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　　[四川等3省区党委主要负责同志职务调整]日前，中共中央决定：

　　王东明同志不再兼任四川省委书记、常委、委员职务；彭清华同志任四川省委委员、常委、书记，不再担任广西壮族自治区党委书记、常委、委员职务。

　　鹿心社同志任广西壮族自治区党委委员、常委、书记，不再担任江西省委书记、常委、委员职务；刘奇同志任江西省委书记。

责任编辑：张岩

职务四川
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