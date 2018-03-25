钟山应约会见美前财长:不会在别国压力下被动开放

原标题：钟山部长会见美国前财长鲍尔森

商务部部长钟山应约会见美国鲍尔森基金会主席、前财长鲍尔森。

钟山表示

中国刚刚结束重要的政治议程。习近平主席对中美关系高度重视，去年以来与特朗普总统多次成功会晤和通话，为中美经贸关系发展提供了强有力的战略指引。鲍尔森前财长是中美战略经济对话的创立者之一，也是中美经贸合作的推动者，对中美经贸关系有深刻理解，可以为发展和深化双边经贸合作发挥积极影响力。

钟山部长就中美经贸关系和中国对外开放阐明立场：第一，要认识到中美经贸关系的重要性。经贸关系是中美关系的压舱石和推进器。如果两国在经贸领域保持合作的态势，对两国和世界各国人民都将带来福祉。

第二，中国将毫不动摇地坚持改革开放。中国开放的大门只会越开越大。中国支持经济全球化和贸易自由化，积极构建人类命运共同体。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国改革开放将进入新时代，这将给美国和世界带来更多发展机遇。中国的开放是自主开放，不会在别国挥舞“大棒”压力下被动开放。

第三，合作是中美两国唯一正确的选择。中美双向贸易和投资能达到今天的规模，证明两国对话合作是有效的。中国不愿意打贸易战，贸易战没有赢家。但中国也不怕贸易战。

鲍尔森表示

祝贺中国成功召开“两会”，祝贺习近平总书记全票当选国家主席、中央军委主席。鲍表示，赞同钟山部长的三点意见。美中关系是本世纪最重要的双边关系，美中合作才能推动全球经济增长。如果双方在经贸领域出现问题，在其它领域只会更加麻烦。美国工商界是支持美中关系发展的重要力量，不希望美中发生贸易战。

鲍尔森对中国将举办首届中国国际进口博览会感到非常振奋，认为这充分体现了中国对进口的高度重视，对全球发出重要、积极的信号。

责任编辑：张岩