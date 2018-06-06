华春莹回应美方指责：干涉和渗透不是中国style

原标题：华春莹：干涉和渗透从来不是中国 style

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在6月6日外交部例行记者会上，有记者问：据《澳大利亚人报》报道，美国国会即将引入“反制中国政府和共产党的影响力运作法案”，并将在中国“干涉”的问题上加强与澳大利亚的合作，以应对中国渗透和腐化民主国家的“锐实力”。另据美联社报道，美国参议员卢比奥指责中国在美孔子学院威胁美学术自由，且有窃密风险，应予关闭。中方对此有何评论？

华春莹：这是一个相互依存日深、利益交融紧密的全球化时代。遗憾的是，仍有个别“套中人”逆潮流而动，执意用上世纪的冷战和零和思维看待别人和世界。他们可能还不明白：关闭正常交流的大门，意味着把自己与世界对立和隔绝起来。

中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政的原则基础上同其他各国发展友好关系，寻求互利共赢。搞什么“干涉”或者“渗透”，从来不是中国 style。希望有些人能够早日摘下有色眼镜，脱下“隔离服”，正确看待中国发展和世界发展。

责任编辑：张岩