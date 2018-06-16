美再燃贸易战引线 北京日报:丢掉幻想准备战斗

原标题：丢掉幻想，准备战斗！

来源：北京日报

一轮又一轮谈判后，美国还是点燃了中美贸易战的引线。

6月15日，白宫宣布，对中国500亿美元商品加征25%的关税。我国商务部、外交部第一时间“还击”，宣布将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，而且，此前达成的所有经贸成果，将同时失效。

今天凌晨，中国的反制举措出炉——

国务院关税税则委员会发布公告，决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税，对其余商品加征关税的实施时间另行公告。

似曾相识的场景再度上演，让人不由感叹，这场国际斗争真是比世界杯的球还富有戏剧性。过去几个月，中美贸易战跌宕起伏，三轮谈判你来我往，让人眼花缭乱，起初一触即发，转眼又柳暗花明，最终却又是暴风骤雨……

反转剧情为何频频上演？商务部发言人讲得很明白：令我们深感遗憾的是，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，挑起贸易战……

反复无常，言简意赅的四个字，传递出的信号却意味深长：

一

中国早已料到特朗普会翻脸

上一轮中美磋商后，中方单方面发表的声明中，就有这样一句话：

中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

这么斩钉截铁、不留情面的声明，在中美以往的谈判中，是非常罕见的。但没办法，中国已经充分领教过对方的不靠谱了，也必须要防着一手。

其实这很容易理解。对自己的盟友，特朗普尚且会在钢铝关税问题上痛下杀手，甚至离开G7峰会后，还莫名大骂加拿大总理特鲁多“太虚伪太弱小”，就丝毫不必指望他会对中国手下留情了。

特朗普六亲不认，执意与世界为敌，固然有他善变的个性因素，也有他根深蒂固的贸易保护主义思维，但更根本的，恐怕还在于其对国内选票的深层考量。

在本次对华贸易摩擦中，特朗普所代表的美国中下阶层，更多关注具体利益，对华要求市场准入，在双边磋商中是“交易派”；而精英阶层以维护美国霸权为目的，呼吁对华进行规则竞争，在双边磋商中是“结构派”。

第二轮中美贸易谈判后，美国精英派控制的主流媒体表达了对联合声明的失望，认为美国过快达成了对其长期不利的协议，要求在协议中更多涉及结构性问题。

这或许便能解释，为什么特朗普遭到全世界的谴责，却依然能保持缓慢上扬的支持率。中期选举即将来临，对其他国家，尤其是对中国挥舞贸易制裁大棒，更有利于拉抬支持率，这是美国特殊政治氛围所决定的。

为了选票，特朗普不会轻易对中国收手；而且，以他的个性，翻脸比翻书还快，即使达成协议，能否落实依然是一个问题。暴风雨已经到来，我们必须丢掉幻想、准备战斗。

二

中国捍卫核心利益的态度让美国人很难受

这一轮轮荡气回肠的交锋中，一个突出亮点就是：中国坚定捍卫核心利益的决心和立场，始终如一，坚如磐石，不管是谁，只要侵犯底线，我们必然反击，而且是强有力的反击。

这次特朗普为啥反悔，白宫发言人其实已经说了：商务部长罗斯、美国财政部长姆努钦和贸易代表莱特希泽6月14日当天与特朗普进行会面最终敲定了对华关税计划。他们认为，自特朗普最初发出对华征收关税的信号以来，“中国没有采取措施来解决特朗普对中国贸易行为的关切”，最终导致“白宫不得不采取行动”。

简单翻译一下这些面子话：就是本来中美达成协议了，但是特朗普不满意，认为中国没有认怂，没有百分百满足美国的要求，更没有给出任何实质性承诺，所以贸易战又重启了。这句话，一方面证明了美国就是耍流氓，不守信用；另一方面也说明，中国始终坚持原则，没有向美国做突破原则性的妥协，决不委曲求全。

面对中国的“铁板一块”，特朗普只能反复变换战术，先来“悬崖政策”威胁恐吓一番，但发现在中国这里根本咋呼不出什么油水，便只能谈判求妥协，随即将枪口对准盟友。可欧盟看到中国没有屈服，美国也没能怎么样，于是强力反击，上演“六大派围攻光明顶”，逼得特朗普不得不撕毁协议，继续龇牙咧嘴跟中国打贸易战。

可以说，在贸易战的问题上，美国人看似主动，实则被动。

“你要战，我便战”的坚定态度，“同等规模、同等力度”的有力回击，“有信心、有能力、有经验”的鲜明宣示，都是在严正告诫美国：中国人不想打，但绝不怕打贸易战。

常言道，有再一再二，没有再三再四。美国重新发起对中国贸易战必将是个严重的战略错误，接下来特朗普的纠错成本会非常高！因为，中国的诚意被白宫如此轻飘飘就撕毁了，那么想要再坐回谈判桌，美国就必须得拿出更大的诚意来。

而特朗普的反复无常除了恶心中国，更让全世界包括美国自己糟心。

最近，一艘名为RB Eden的货轮经媒体报道引发热议。这艘载着7万吨美国高粱的货轮3月18日从位于美国得克萨斯州的港口启航，终点是中国上海。但它没能按原计划在一个多月后到达上海。原因是贸易战风声变了又变，货轮不得不中途数次变更目的地并调转方向，直到三个月后的今天，仍在茫茫大洋中疲于奔命。

“中美贸易的摩擦和曲折，令货轮卡在中间进退维谷。”彭博社在5月23日的报道中道出了这艘货轮颠沛航程的原因。

而RB Eden看上去颇为荒诞又黑色幽默的遭遇，只不过是一个缩影：更多在美国磨刀霍霍摧毁全球贸易的阴影下被连累、被折腾的群体命运，还没有被看到。

世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。

特朗普看似会为美国人赢得一些暂时利益，但用这样的无赖姿态跟中国斗、跟世界斗，失去的毫无疑问会更多！

责任编辑：吴金明