今年以来 这个省11地市13名党政“一把手”履新

原标题：今年以来 山东至少11地市13名党政“一把手”履新

近日，山东省济宁市第十七届人民代表大会第三次会议选举石光亮同志为市长。石光亮此前担任济宁市委副书记、代市长职务。

据统计，山东省今年至少已有11个地市13名党政“一把手”调整，涉及济南、东营、烟台、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、滨州和菏泽等地市。其中，山东省济南市、济宁市两地市党政“一把手”同时调整。

今年山东11地市13名党政“一把手”履新一览表

（按山东省行政区划排序，统计至2018年6月20日）

从年龄上看，这13人均为“60后”。年龄最小的是山东省威海市市长张海波。张海波出生于1969年5月，今年49岁。

从调整的职务看，履新的13人中共有7名市委书记，6名市长。

7名履新市委书记均为市长转任 其中3人跨市任职

从履职经历来看，7名履新的市委书记均为市长转任，其中3人跨市转任。

王忠林、傅明先、齐家滨和梅建华4人属于本市转任。王忠林在此次履新之前，曾任济南市委副书记、市长等职。今年5月份，经中共中央批准：王忠林同志任山东省委常委、济南市委书记。傅明先、齐家滨、梅建华3人此前均担任本市市长职位。其中，日照的齐家滨和莱芜的梅建华目前仍担任市长一职。

李宽端、张术平和崔洪刚3人属于跨市任职。今年4月，时任临沂市市长的张术平转任烟台市委书记。5月，时任潍坊市市长的李宽端转任东营市委书记；时任滨州市市长崔洪刚转任泰安市委书记。

6名履新的市长中 5人为今年“去代转正”

今年以来，济南、济宁、威海、滨州、临沂和菏泽6个地市市长履新，分别是济南市市长孙述涛、济宁市市长石光亮、威海市市长张海波、滨州市代市长宇向东、临沂市市长孟庆斌和菏泽市市长陈平。其中，孙述涛、石光亮、张海波、孟庆斌和陈平5人“去代转正”，此前均已出任本市代市长职务。

其中，孙述涛在今年1月份任山东省副省长，5月份调任济南市委副书记、副市长、代市长。6月，在济南市第十六届人民代表大会第三次会议上，孙述涛当选济南市市长。

滨州的宇向东目前仍为代理市长。简历显示，宇向东在任滨州市代理市长之前，曾任东营市委副书记。

目前，山东省17个地市中，潍坊市市长和威海市市委书记人选空缺。

山东省17个地市现任党政“一把手”名单

（按山东省行政区划排序，统计至2018年6月20日）

来源：中国共产党新闻网

责任编辑：吴金明