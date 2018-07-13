原标题：国家医保局将开展2018年抗癌药医保准入专项谈判

记者13日从国家医保局了解到，国家医保局将开展2018年抗癌药医保准入专项谈判工作。

7月11日，国家医保局已委托相关学协会召开部分企业沟通会，国家医保局医疗组负责同志在会上介绍了抗癌药医保准入专项谈判工作的背景和意义，对谈判工作坚持以人民为中心、坚持专家评审、坚持公平公开公正等基本原则进行了解读，提出了聚焦肿瘤治疗、体现药品创新价值、平衡医保企业患者多方利益等要求。并向与会企业代表介绍了本次谈判工作的具体流程、资料准备、关键时间节点等。10家外资企业和8家内资企业相关代表参加了会议。下一步，国家医保局将加快工作进度，加强企业沟通，尽快使群众用到质量更优、价格更低的救命药。

2017年，通过准入谈判，赫赛汀、美罗华、万珂等15个疗效确切但价格较为昂贵癌症治疗药品被纳入医保目录。

责任编辑：余鹏飞