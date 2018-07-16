原标题：国家统计局：2018上半年我国GDP同比增长6.8%

国家统计局初步核算，今年上半年我国GDP总量418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。二季度同比增长6.7%，增速比一季度放缓0.1个百分点，连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间。

上半年，全国居民人均可支配收入14063元，同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.6%。

6月份，全国城镇调查失业率为4.8%，与上月持平，比上年同月下降0.1个百分点。就业形势向好。（陆娅楠）

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