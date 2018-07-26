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吉林省食药监局原局长崔洪海涉嫌受贿被提起公诉

吉林省食药监局原局长崔洪海涉嫌受贿被提起公诉
2018年07月26日 12:14 人民日报
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　　原标题：吉林省食药监局原局长崔洪海今日被提起公诉

　　26日，吉林省食品药品监督管理局原党组书记、局长崔洪海（正厅级）涉嫌受贿罪一案，由长春市人民检察院向长春市中级人民法院提起公诉。

　　检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人崔洪海享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人崔洪海，听取了其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

　　长春市人民检察院起诉书指控：被告人崔洪海利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

　　来源：吉林电视台微信公号

责任编辑：余鹏飞

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