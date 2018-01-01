北航通报教授性骚扰女学生:已停其工作并展开调查

1月1日，北京航天航空大学发布通告称，迅速开展调查核实，并已暂停陈小武的工作。此前，北京航天航空大学2000级本科生罗桦（化名）在贴中称，在她读博期间（2004年底到2005年初期间），副导师陈某对她进行过性骚扰。陈某将罗桦带回家，说其与妻子关系不好，随后企图对罗桦进行性骚扰。其间，罗桦一直哭求陈某，最后陈某将罗桦送回家。罗桦称，“在陈某手下读书的几年，是我人生的噩梦，因为被欺负的太厉害，出国前还得了抑郁症，幻听幻视，是吃抗抑郁药维持下来的。”

2017年10月13日，罗桦在某网站上看到网友提问“对北航教授陈某的评价”，有校友回复该贴称陈某“说话轻浮”、“对女生举止轻浮”。这让罗桦想起十二年前陈某性骚扰她的那一幕。“我仍记得清清楚楚，他当时说过的每一句话犹如烙铁烙在我脑子里。”罗桦称。之后，罗桦联系了疑似被陈某性骚扰过的其他校友，建立一个微信群分享经历。

1月1日下午，北京航空航天大学发布通告称，学校一直高度重视近期社交网络媒体关于我校教师陈小武师德师风的问题反映及实名举报，第一时间成立了工作组，迅速开展调查核实，并已暂停陈小武的工作。北京航空航天大学对违反师德师风的行为零容忍，有关情况一经查实，将坚决严肃处理，绝不姑息。

来源：北京青年报

陈小武简介：

陈小武，男，汉族，1972年5月生，教授。2001年于北京航空航天大学计算机科学与工程系获工学博士学位。获评国家杰出青年科学基金、国家万人计划科技创新领军人才、长江学者特聘教授，兼任中国计算机学会常务理事、虚拟现实与可视化技术专委会主任。

2002年至今于北京航空航天大学计算机学院、虚拟现实技术与系统国家重点实验室，从事虚拟现实、可视计算、计算机图形学、计算机视觉、人机交互、人工智能、大数据与智能计算等教学科研，主持国家自然科学基金重点项目、国家863计划主题项目等科研任务。

针对图像视频和三维模型等视觉大数据，在数据驱动的可视场景自动构建生成、自动编辑生成、自动语义解析等方面取得了理论和技术创新，主持研制了具有自主知识产权的数据驱动的场景生成技术系统，成果应用于信息产业、航空航天、公共安全、智能制造、教育体育、创作制作、国防建设等行业领域。

近期在TOG、TPAMI、TIP、TVCG、IJCV、CVPR、ICCV、MM等期刊与会议发表论文60余篇，获中国、美国发明专利授权45项。连续15年独立承担本科生课程《人机交互》的讲授、实验和教改等任务，培养博士、硕士50余人。获2014年国家技术发明二等奖（1）、2012年教育部技术发明一等奖（1）、2016年光华工程科技奖青年奖等。

责任编辑：张建利