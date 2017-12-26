蔡当局推“国防报告书” 首将与美军事合作台面化

原标题：蔡当局推出执政后首份“国防报告书” 首度将台美军事合作台面化

台报告中列出解放军每次近台的记录（图片来源：“联合新闻网”）

[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”12月26日报道，台当局防务部门26日上午公布所谓“2017年国防报告书”，报告声称台军以“创新不对称”的思维建构联合战力，会以“战力防护、滨海决胜、滩岸歼敌”的理念阻敌人“登岛进犯”。这份白皮书并首度将“台美军事合作”台面化。

该报告书中也把解放军机舰从2016年8月到今年11月底远海长训的次数列出，并画出每一次的航线图，共有23次军机近台，及2次航舰近台纪录。报告还称，中国大陆常态化执行东海警巡、南海战巡，具有跨岛链作战能力。

台湾“联合新闻网”报道称，此份报告首度将台美军事合作台面化，向大众公开军售流程，也证实台美两军多年来已实施部队层级的交流协训与观摩操演。

报告书中在“伙伴关系”的军事合作项下，首度正式介绍台美军事合作，详尽介绍“台湾与美国”依据“与台湾关系法”作为“双边关系”的准据，美国持续供售台湾所需的“防卫性武器”，确保台当局维持足够的“防卫能力”，并建立全方位军事交流管道。部队层级交流协训、观摩操演、整体战力评估，高层会谈“双边”互动等，在质与量均有实质进展，象征“美国对台湾具体的支持与安全承诺”。

这是台湾地区领导人蔡英文上任后第一次公布所谓的“国防报告书”。报告分为5篇、10个章节，以6万多字搭配159张彩色照片及大量的图表。

我外交部及国台办等部门曾就此多次表示，“一个中国原则是中美关系的政治基础。中方坚决反对美台进行任何形式的官方往来和军事联系，反对美售台武器。”中方要求美方充分认清有关涉台条款的严重危害性，按照一个中国原则和中美三个联合公报规定，妥善处理涉台问题，以免损害中美合作大局和台海和平稳定。

责任编辑：初晓慧