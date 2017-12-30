港反对派成员辱国旗被捕:故意犯法 不求法官仁慈

原标题：港反对派成员侮辱国旗被捕：扬言故意犯法 判多重都无所谓

古思尧进入警署前举手抗议（图片来源：《明报》）

[环球网综合报道]香港反对派团体“社民连”成员古思尧有过多次侮辱国旗及区旗的案底，29日，他又因在游行中涉嫌侮辱国旗而被拘捕。进入警署前，他承认“焚毁五星旗及区旗，百分之200%要坐牢”，还扬言是故意触犯法例，判多重都无所谓。

据香港大公网12月30日报道，昨日上午11时左右，71岁的古思尧到达湾仔警察总部门外，接受拘捕。在进入警署前，古思尧声称，焚毁五星红旗及区旗是“个人抗争方式”，不会鼓动其他人仿效，因为“焚毁五星旗及区旗，200%要坐监”。

他又扬言，自己是故意触犯法律。他说，他会一如既往地向法官表示是故意触犯法例，要求法官不要同情、可怜或对他仁慈，因判多重他都无所谓。

古思尧还称，对他而言，坐牢如同上酒楼饮茶，“坐完出来再抗争……一点也不会畏惧”。

古思尧（中）与梁国雄（右）等激进反对派人士

香港大公网称，古思尧是由于2016年11月“反释法”游行当日涉嫌侮辱国旗而被警方拘捕。不过，据香港《明报》消息，古思尧被控的两项“侮辱国旗”罪，分别为今年7月的游行中“倒挂和涂污国旗”，以及今年10月的游行中，在所持示威道具上将国旗倒置。据悉，案件将于明年1月5日（下周五）在香港东区裁判法院开庭。

而古思尧并不是第一次侮辱国旗，他之前曾有过多次侮辱国旗的案底。

据悉，2012年6月及2013年1月，古思尧游行示威时，分别焚烧国旗及涂黑国旗与香港特区区旗，经审讯后被裁定3项侮辱国旗及1项侮辱区旗罪成立，共判9个月，他上诉后减刑至4个半月。

2015年7月，古思尧又在湾仔焚烧区旗，2016年3月再被裁定“侮辱区旗罪”成立，裁判官认为他已有三次同类前科，判刑六个星期。

根据《国旗及国徽条例》第七条“保护国旗、国徽”，任何人公开及故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱国旗或国徽，即属犯罪，一经循公诉程序定罪，最高可处以监禁3年及罚款5万港元。

根据《区旗及区徽条例》第七条“保护区旗、区徽”，任何人公开及故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱区旗或区徽，即属犯罪。一经循公诉程序定罪，可处第五级罚款及监禁3年；一经循简易程序定罪可处第三级罚款及监禁1年。

责任编辑：张建利