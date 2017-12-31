民进党称6成民众支持“修法” 国民党:民众会信？

原标题：民进党民调称六成民众支持“劳基法”修改 国民党：民众会信？

劳工抗议

[环球网综合报道]台湾地区“劳基法”修正草案引起反对声浪，据台“东森新闻云”报道，民进党30日发布相关民调，声称有59.7%民众认同再“修法”，仅17.9%不赞成。对此，国民党“立法院”党团总召林德福表示，民进党做的民调，一般民众会信吗？

民进党再修“劳基法”引发争议，台“劳动部”11月做的“修法民调”更显示，不论是延长加班工时及加班时数核实等内容，都有近5成以上劳工反对，争议最大的7休1，更有高达58.4%劳工认为“不需要调整”。然而，根据民进党针对“一例一休修法议题”所做的民调，有59.7%受访者赞成“修法”，仅17.9%不赞成。

对此，林德福表示，“劳基法”二修并没有与劳工做更细致的讨论，就硬是通过了，所以主导“修法”的民进党自己做的民调，一般民众会信吗？且民进党和“劳动部”的民调结果南辕北辙，如果真有那么多民众支持，那就继续，“完全执政要完全负责”。

责任编辑：张建利