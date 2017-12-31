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2017年最后一天连发重磅人事调整

2017年最后一天连发重磅人事调整
2017年12月31日 08:25 人民网
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　　原标题：连发！2017年最后一天的重磅人事

　　2017年12月31日清晨迎来重磅人事消息！据天津日报，中共中央批准：张国清同志任天津市委委员、常委、副书记。日前，中央决定：刘国中同志任陕西省委委员、常委、副书记。

　　张国清同志简历

　　张国清，男，汉族，1964年8月生，河南罗山人，研究生，经济学博士，研究员级高级工程师，1985年9月参加工作，1984年7月加入中国共产党。

　　1981.09长春光学精密机械学院电子工程系光学电子技术专业学习

　　1985.09华东工学院管理工程系工业外贸专业学习

　　1987.07 中国北方工业公司成套项目处、中东地区处项目经理、地区经理

　　1989.10 中国北方工业公司驻德黑兰代表处总代表助理

　　1993.02 中国北方工业公司中东地区处副处长、处长

　　1995.10 中国北方工业公司国际贸易一部副总经理

　　1996.07 中国北方工业公司副总裁兼中国万宝工程公司总经理（其间：1997.03-1997.07中央党校地厅级干部进修班学习）

　　1998.07 中国北方工业公司副总裁

　　1998.12 中国北方工业公司党委书记、副总裁

　　1999.06 中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员兼中国北方工业公司党委书记、副总裁（其间：2000.03-2004.06清华大学经济管理学院数量经济学专业在职研究生学习，获经济学博士学位；2001.09-2001.11美国哈佛大学商学院高级管理培训班学习）

　　2004.04 中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员兼中国北方工业公司总裁

　　2006.11 中国兵器工业集团公司副总经理、党组副书记兼中国北方工业公司总裁

　　2007.06 中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理兼中国北方工业公司总裁

　　2007.12 中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理兼中国北方工业公司副董事长

　　2008.10 中国兵器工业集团公司总经理、党组副书记兼中国北方工业公司董事长

　　2013.04 重庆市委副书记，市委党校校长

　　2016.12 重庆市委副书记，市政府副市长、代市长、党组书记，市委党校校长

　　2017.01 重庆市委副书记，市政府市长、党组书记，市委党校校长

　　2017.04 重庆市委副书记，市政府市长、党组书记

　　十七届中央候补委员，十八届中央委员，十二届全国人大代表，十九届中央委员。（人民网资料 截至2017年10月）

　　刘国中同志简历

　　刘国中，男，汉族，1962年7月出生，黑龙江望奎人，研究生学历，工学硕士学位。1982年8月参加工作，1986年11月入党。

　　1978.10　华东工程学院炮弹系触发引信设计与制造专业学生

　　1982.08　黑龙江省哈尔滨建成机械厂干部

　　1985.09　哈尔滨工业大学金属材料及工艺系压力加工专业硕士研究生

　　1988.09　哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业学习

　　1990.06　黑龙江省经委综合规划处干部

　　1993.01　黑龙江省政府办公厅一处干部

　　1996.06　黑龙江省政府办公厅一处副处长

　　1998.12　黑龙江省政府办公厅一处处长

　　2000.06　黑龙江省政府研究室副主任

　　2003.06　黑龙江省政府研究室主任

　　2004.10　黑龙江省鹤岗市委书记

　　2007.04　黑龙江省委常委、秘书长

　　2011.09　黑龙江省委常委、副省长

　　2013.10　中华全国总工会副主席、书记处书记、党组副书记，中央社会治安综合治理委员会委员（2014.06），国务院扶贫开发领导小组成员（2015.11）

　　2016.02　四川省委副书记，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员

　　2016.12　吉林省委副书记，副省长、代省长，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员

　　2017.01　吉林省委副书记、省长，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员

　　第十九届中央委员。（人民网资料 截至2017年10月）

　　来源：人民网、天津日报

责任编辑：刘光博

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