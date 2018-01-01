美图书馆不再收藏所有蔡英文推文 网友：收藏何用

原标题：美国会图书馆修改收藏办法 台媒：蔡英文所有推文将不再被保存

[环球网综合报道]美国国会图书馆上月26日宣布，从2018年1月1日起，对于社交网站推特上的公开推文，从原本的每一则都收藏，改未选择性收藏。台湾“联合新闻网”1日对此报道称，换句话说，喜欢使用推特的台湾地区领导人蔡英文，今后在推特上的发文将不再被全部保存了。

台湾“联合新闻网”1日转引美媒报道称，蔡英文曾在2017年初重启尘封的推特帐号，企图以“推特外交”面对大陆压力。目前，蔡英文共有推特粉丝数17.3万多人，此前其发布的所有推文都被美国国会图书馆收藏。

台湾“联合新闻网”1日报道截图

但美国国会图书馆上月宣布，将改变过去对推文的收藏办法，未来不再每一则内容都保存，仅选择性留存部分推文。至于未来继续收藏哪些推文？该馆负责人表示：“大致而言，收藏建档的将是有主题、且以事件为主的推文，例如选举之类事件，或公共政策之类与发展中国家利益相关的主题”。

另据报道，推特是在2010年将该公司2006年起的所有推文送给国会图书馆，且保证之后持续送交所有推文给该馆留存。美国国会图书馆至今也未将过去收藏的推文公开，且重申并无公开推文的时间表。该馆负责人还表示“推特资料库或将成为这个世代留给后世最重要的遗物之一，后代将从中了解此时的历史、大量资讯及各种政治和社会力”。

对于美国会图书馆的做法，岛内网友纷纷表示支持，有网友说：“（蔡英文）干话一堆，收藏有什么用？！”，还有网友讽道“就这样还抱美国大腿吗？”

责任编辑：张建利