台民众新年第一天恶搞蔡英文讲话：要让台湾更惨

原标题：蔡英文抗议声中迎来2018，“幸福共好”被讽让年轻人“过劳共惨”

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]借着灿烂的烟火，台湾人民无不希望告别2017年年度汉字“茫”，共同迎来2018年的亮丽晨光。但希望归希望，蔡英文2018年的第一天就遭遇民众游行抗议，在野的国民党也不捧场，加上今年又是“选举年”，政治上的纷纷扰扰如何能让当局和民众专心拼经济？在两岸关系方面，蔡英文如果不做些改变，承认“九二共识”，“邦交国”还能剩下几个很难讲，所谓的新年愿望“幸福共好”只不过是句空话。

年轻人现场表演“过劳共惨”

1月1日台湾“总统府”举办升旗音乐会，蔡英文本想借机宣传所谓的“2018幸福共好”，没想到却是在抗议声中结束的。

每逢元旦，台湾地区领导人按照惯例都会发表元旦文告，但蔡英文自2016年就任后取消相关活动，今年元旦同样没有发表谈话。她仅在脸书上称，“喜怒哀乐，一起走过。好的坏的，都是台湾。2017，纷扰与困难中我们仍然坚持往前；2018，愿台湾所有人幸福共好”。不过，台湾民众可不觉得“幸福”。1日一大早，就有抗议团体到“总统府”前抗议，反对“劳动基准法”修恶，要求有条件松绑“一例一休”等。青年劳工团体称，没有劳工或青年感到幸福，大概也只有大老板跟民进党共好，因此决定呼朋引伴一起迎接“过劳共惨”。他们除了表演升旗行动剧外，还有人戴面具扮演蔡英文，模仿她的口吻发表“元旦文告”，“我们要让大财团幸福，我们要与大老板们共好。我当然不会忘记去年我曾经说过，劳工是我心中最软的一块。正是因为最软，我们要继续得寸进尺，软土深掘。我也不会忘记我曾经许诺年轻人们：改变年轻人的处境，就是改变国家（新浪注“国家”）的处境，因此为了让国家（新浪注“国家”）更惨、更过劳，我们当然要优先从年轻人身上开刀”。

1日举行蔡英文当局上台后第二次元旦升旗典礼，蔡英文除了被外界检视是否和去年一样把“国歌”唱好唱满外，与政坛人物互动也成为关注焦点。据联合新闻网1日报道，蔡英文早上6时多进入“总统府”广场，与100岁的“独派”大佬史明握手寒暄。唱“国歌”时，她微微张口，但是在唱完后，却有“独派”分子高喊“台湾独立”，举旗帜表达意见，最后遭警方架离。而在2017年元旦，蔡英文也全程唱完“国歌”，没有跳过“吾党所宗”这句歌词。

对于蔡英文的元旦活动，在野党也不买账。1日，国民党主席吴敦义在副主席郝龙斌等人陪同下出席在国民党中央党部前广场举行的“革新、团结、重返执政”元旦升旗典礼。他在致辞时高喊“重返执政”，并与民众一起跳健康操。马英九则到高雄与3500多名民众一起唱“国歌”升旗，并进入左营海军营区健走。去年，包括台北市长柯文哲、马英九和前国民党主席洪秀柱等都到“总统府”前参加升旗，但仅有柯文哲进入“总统府”内管制区，马英九和洪秀柱都选择在“民众区”，而非凭证件才能出入的“贵宾区”，不愿与蔡英文同台。

亲绿的“台湾民意基金会”公布的最新民调显示，蔡英文的声望持续下滑，35.9%的受访者赞同她的领导方式，高达46.6%的人不赞同，与去年11月相比，赞同的下滑2.7个百分点，不赞同者上升6.8个百分点。若以感情温度计测量结果来看，蔡英文为46.94度，落后排名第二的“行政院长”赖清德7.3度，比台北市长柯文哲落后12.59度。至于好感度，蔡英文在3人中也是敬陪末座，反感度则列在第一。“台湾民意基金会”董事长游盈隆称，以2017年全年总平均数来看，蔡英文声望平均值是35.33%，相对于历届领导人执政第一年平均声望达51.65%来看，显示蔡英文已不再是受民众爱戴的领导人，“这无疑是个难以吞咽的数字”。

大陆：有能力应对更严峻挑战

大陆国台办主任张志军2017年12月31日发表新年贺词。展望2018年，他直言台海形势更趋复杂严峻，但大陆完全有信心、有能力应对挑战。不过蔡当局会做出什么反应，岛内老百姓心里没底，他们很清楚，不承认一个中国，两岸关系只会更加僵冷。

据台湾《中国时报》1日报道，张志军主任在《两岸关系》杂志发表题为《共担民族大义 同写时代新篇》的新年贺词。他说，2017年台海形势复杂严峻，台湾当局拒不接受“九二共识”，阻挠、限制两岸交流，放任纵容“台独”势力推动“去中国化”和“渐进台独”。2018年，“台独”势力干扰破坏两岸关系的风险变量增多，但两岸同胞维护两岸关系和平发展和台海和平稳定的意志更加坚定。海协会会长陈德铭在新年贺词中还说，未来不管台海情势如何演变，大陆持续坚定维护一中原则和“九二共识”，积极推进两岸民间各领域交流合作。台湾陆委会对此回应称，已看到对岸重申旧调的谈话；2016年“5·20”以来，台湾在捍卫“主权”尊严与民众福祉的前提下，致力推动良性友善的两岸互动政策。

“共机绕台”在2018年新年伊始，就成为岛内相当关注的话题。据台湾“中央社”1日报道，台“国防部”官员分析认为，解放军军机绕台的目的并非全冲着台湾，而是对周边地区产生军事压力，但台湾同时担心解放军军机发生故障或迫降，人道救援将涉及美日与两岸，建议台方预作兵棋推演。 而在2017年的年终记者会上，蔡英文安排岛内外媒体参观台湾自行研发的武器。她抛出所谓“新三不”，即“两岸关系不会暴走、不会僵住、也不会走回在过去国民党威权时代，不相往来的老路”。香港中评社1日说，第一“不”操之在蔡英文，第二“不”和第三“不”不是由她决定。她自认没有暴走，大陆却视“去中国化”“公投法”降低门槛以及侦办新党青年军等是在踩红线，“和平诚可贵，没人愿意发生战争，绿营尤应思考，台湾究竟有多少人愿为‘台独’而战？”文章说，台湾安全问题最重要的是台湾究竟站在哪个位置上。台湾要与美日捆绑，一旦区域有事，就是直接与大陆对撞，但“一个如此分裂的社会能为主权认同打仗？而且是要人民用生命、鲜血去捍卫一个抵触宪法的政治主张，这相当不可思议。台湾募兵困难，难道只是因为薪水太低、福利太差？高层自己心知肚明”。

中央日报网络报1日说，民进党采取“联美抗中”策略，新的一年里，预料美国对台军售将大量增加，但大陆军舰军机“绕台巡航”的频率也会相对提高，民进党自然会炒作所谓“中国打压台湾”议题，制造社会“仇中”氛围，两岸关系当然只会更坏，在这样的情况下，台湾怎么可能变好？

“选举年”令岛内民众发慌

针对2018年，蔡英文在与财经媒体茶叙时称，施政重点是维持总体经济稳定。但在选举因素影响下，政治经济各方面都令人难以乐观，预料种种危机与挑战会纷至沓来。

台湾中央日报网络报1日称，在经济上，虽然拜国际经济回稳及苹果手机大卖所赐，台湾出口连着11个月增长，经济增长率达到2.11%至2.5%之间，但仍比世界平均水平要低。结构性问题依旧存在，“缺水、缺电、缺工、缺地、缺人才”的“五缺”情形非但没有改善，而且更加严重。文章说，从目前来看今年景气似乎十分乐观，经济增长率“保2”没有问题，不过仍有许多隐忧。因为两岸关系恶化，今后台湾与其他地区签署自由贸易协定的概率微乎其微，加入区域经济整合的机会也越来越小。

《联合报》称，2017年前11个月台湾的出口与外销订单分别写下连续14个月与连续16个月增长，使全年出口金额可望重回2000亿美元，是史上第二高。但这波景气回升，主要是搭上全球经济复苏的顺风车，并非蔡当局拼经济的成果，今年三大挑战仍横在面前。一是外销市场的隐忧，近年台湾外贸成绩受苹果的影响越来越大；二来，内需不振是当局拼经济的另一致命伤。三是政治因素的困扰。文章说，今年是选举年，执政党通常会释出各类利多，以讨好选民。然而，这类支票多半流于短期撒钱，未必对经济长期发展有利。而民进党面对执政失利，可能会祭出各种手段，甚至刻意打压在野党；一旦如此，经济的稳健发展势必受到拖累。

今年台湾在政治上的一大关键词就是“九合一选举”，将选出“六都”及14县市、金门马祖县长及县市议员等9类公职人员，台湾局势之震动必然加剧。《中华日报》称，在2014年的选举中，民进党获得压倒性胜利，“有了2014年扬起翻转天下的前奏曲之经验，民进党更坚定地视今年为2020年政权保卫战的期中选举年”。但“工于选举未必擅长执政”，2018年的扰动必然更甚于2017年的纷争。

值得关注的是，民调显示超过41%的民众在这次选举中不支持特定政党。据《中国时报》1日报道，“台湾民意基金会”的调查结果显示，民进党的支持率急剧下滑，目前仅剩23.4%，与国民党的差距缩小到只剩两个百分点。表态不支持任何特定政党的人有41.3%，达到空前高度，“显示无论蓝绿执政，选民都已经看破手脚，投票倾向将更趋向于选人不选党”。此前2016年7月蔡英文刚上任不久的民调显示，民进党的支持率为30.4%，国民党为16%。政大国际事务学院外交政策研究中心主任黄奎博分析称，过去两党支持率消长的情况是，“只要让对方做得烂，我下次选就会赢”，但现在即使民进党执政失当，国民党也没有明显优势，与过去板块移动情况不同。他认为，部分选民已摆明对蓝绿两党都不喜欢，如此可能会刺激第三方候选人跃跃欲试，也有一群选民是以个别议题为选择依据，如妇幼、长照等，而非以政党决定投票倾向。

中央日报网络报1日的社评称，新的一年开始，台湾会不会峰回路转，走上康庄大道？从各方面来看，似乎都不大乐观。联合新闻网1日直言，过去一年，台湾人民受够了雾霾的“茫”、受够了经济空转的“茫”、受够领导者毫无治台方向的“茫”，怎能不让人民心慌？

责任编辑：张岩