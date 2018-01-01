网友贴出两岸军力对比图 台媒：打不打先看图再说

原标题：网友贴两岸军事实力对比图 解放军远超台军！ 台媒叹：打不打，先看图再说
[环球网综合报道]蔡英文上任后，两岸关系急转直下，岛内频传“大陆对台武统”声浪。日前，一名大陆网友在某社交媒体上发布了一张图表，对比“1996年台海危机时与2017年的两岸军事实力”，其中，2017年解放军军费、军队及单兵军费均远超台军。对此，台湾“中时电子报”1日称，“两岸打不打，先看看这张图再说”。
日前，蔡英文在与岛内媒体年终茶叙上喊话，宣称不相信大陆会对台湾动武，还进一步说“今天中国大陆领导层应该是理性的决策者，任何对台动武的可能性，应该都不在现在的决策思考里面”。
对此，“蓝委”曾铭宗质疑，蔡英文就任以来一直说“维持现状”，但现在两岸关系明显已陷僵局，证明蔡英文做不到，“真想改善两岸关系，就要拿出具体行动”。“蓝委”林为洲更是忧心“两岸关系已是1996台海危机后最严重时刻。”
早先在上月28日，一名大陆网友在某社交媒体上发布了一张图表，对比了一下“1996年台海危机时与2017年的两岸军事实力”，并表示“我认为说武器什么的普通老百姓很难懂，这张图比较直观了体现了两岸军队现在的差距”。
很快，该图表引起了台湾媒体的关注。台湾“中时电子报”1日以“两岸打不打，先看看这张图再说”为题，将图表中的两岸军事实力一一列举开来，并报道称，从数据来看，1996年台军军费为88亿美元，军队40万，单兵军费22000美元，解放军军费86亿美元，军队300万，单兵军费2866美元。但到了2017年，台军军费106亿美元，军队21万，单兵军费50476美元，而解放军军费已达1583亿美元，军队200万，单兵军费79150美元。对此，报道称道“两岸打不打，还是先看看这张图再说吧”。
不少网友对图表上两岸的军事差距也酸讽道，“即使军费增长，台湾还是买不到最先进的武器”“（台湾）只用美爹的高价二手货，能一个打十个那这都是‘高科技’”。
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