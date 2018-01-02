台跨年晚会为何没大咖？黄安:歌手都到大陆赚爆了

原标题：台湾地区跨年晚会为何没“大咖”？ 黄安：歌手都到大陆赚爆了！

台湾歌手黄安

[环球网综合报道]台湾地区的跨年演唱会为什么请不到像样的大咖？这相信是很多台湾民众心中的疑问。对此，民进党“立委”王定宇宣称，说台湾的“本土歌手”只能在台湾唱歌，哪儿都去不了，那才是“悲哀”。不过，目前长居大陆的台湾著名艺人黄安就呛声，闽南语歌手很苦，王定宇你知道吗？但“国语”歌手却到大陆赚到爆！

据台湾联合新闻网1月2日报道，黄安在他的微博回应这个问题，他表示，号称“一人一包炸药就可以炸掉大陆坦克”的“台独”政客王某（王定宇），针对这个现象又来发表“歪论”了。这个问题他来反驳王定宇正合适。

第一，王某声称：台湾是“强势文化输出国”。

黄安反驳道，首先，台湾不是“国”，别偷换概念。台湾确实是强势文化输出地，就像东北是二人转的输出地一样，难道东北是“强势文化输出国？”

再说，台湾流行文化的强势，也是“曾经”，英文是“was”。台湾文化吃的是老本、是利息。

他表示，文化艺术兴于百业之后，衰于百业之前，台湾的经济好，文化自然就强，“韩流”不也跟韩国的经济息息相关吗？现在大陆经济不得了了，“中国有嘻哈”、“我是歌手”、甄嬛传、琅琊榜等一大堆电视剧不也“强势”进入了台湾？

第二，王定宇声称，如果台湾全部都邀请中国（大陆）歌手、世界各地的歌手来台湾演唱，台湾本土的歌手哪里也去不了，只能在台湾唱歌的话，那才叫悲哀。

黄安质疑，请世界各地的歌手都来台湾演唱？你去请啊！可是你有这个钱吗？大陆想听谁唱歌，就请谁来，人家有的是钱啊。“本土歌手”哪也去不了，这话你说对了。台湾闽南语歌手确实哪儿也去不了，最多只能去福建闽南一带走走。闽南语歌手苦的要死你们知道吗？被你们“台独”搞得没舞台，只能目送一批又一批的“国语”歌手去大陆赚到爆，他们嫉妒死了，他们的心中是“那才叫悲哀”。

第三，王定宇还宣称，“我们多么幸福可以住在台湾”。

对此，黄安表示，是的，台湾四季如春，是个宝岛。逢年过节谁不想跟家人欢聚？冬天冷的要死，为何要辛苦的离乡背井出来打拼？不就是想多赚点钱吗？你们（民进党）倒好，留在台湾岛整肃国民党，就几百个亿落入口袋；整肃“妇联会”又是几百个亿……这都是“外快”，平时拿的老百姓的税收整老百姓，你们当然幸福啊！

他说，就告诉王定宇，就在跨年当天，碰到一位非常知名的台湾歌手亲口对我说：幸亏还有大陆市场，台湾已经垮了。你王定宇五音不全，整人不累，喝酒不醉，做事不会，还在那里对娱乐圈指手画脚，你配吗？节目现场怎么就没请到一名艺人参加座谈？呵呵，谁敢去啊！

黄安说，一只井中蛙不知天高地厚，世界之大，就在那里“小确幸”，自我感觉良好，这种人还参与法律政策的制定，你说台湾怎么不完蛋？

他又表示，一名“南台湾两岸关系协会”的蔡主席（蔡金树）说了真话：“种在盆子里，永远是盆栽；若种在大地，几十年后便是参天古木。”那位蔡主席鼓励台湾年轻人多去大陆走走。你们这些歪曲事实、目光如豆的“台独盆栽”，把自己看得太大，又把台湾变得太小，害死人了！

责任编辑：张建利