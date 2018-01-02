大陆游客赴台跨年搭捷运被羞辱 网友：丢台湾人脸

原标题：陆客赴台跨年搭捷运惨被羞辱 网友：丢台湾人的脸

中国台湾网1月2日讯 据台湾“联合新闻网”报道，迎接2018新年的到来本是一件开心的事，但跨年夜的台北捷运却有一名男子疑似情绪不佳，见一旁交谈的大陆游客不顺眼，直接开呛“426，可以安静一点吗？”之后列车进站、乘客上车后，这名男子还不罢休，见陆客仍在继续交谈，再飙骂不雅字句，夸张行径被一旁的学生乘客用手机拍下，许多网友直呼“丢台湾人的脸”！

台北捷运。（图片来源：台湾“联合新闻网”）

据网友描述，31日晚间台北市举办跨年倒数活动，结束后搭凌晨2点多到捷运市府站准备搭板南线返家时，捷运站一名等列车的男子，竟只是因为听到两名年轻女陆客在交谈，就开始辱骂她们“426，可以安静一点吗？”，两人进到车厢内后，他还继续跟到里面骂她们“靠夭啦，可不可以安静一点”，声音大到惊动其他乘客，男子甚至还脱口骂三字经。

该网友表示，两名陆客听到男子破口大骂并没有回应，只是默默地走到其他位置，他觉得男子行为形同霸凌，实在为这两名陆客感到无辜，捷运车厢内并非只有陆客在交谈，也有其他乘客在聊天，对于男子只是因对方是大陆人，就破口谩骂，觉得这种行为相当不理性、十分丢台湾人的脸。（中国台湾网 尹赛楠）

来源：中国台湾网

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