马英九:要自求多福 美国不可能帮台改善两岸关系

原标题：马英九：美国人不可能帮助台湾改善两岸关系 我们要“自求多福”

台湾地区前领导人马英九（图片来源：中评社）

[环球网综合报道]台湾地区前领导人马英九3日上午到台湾东吴大学，以“九二共识的来龙去脉”进行法学讲座，他表示，美国没有力量协助台湾改善两岸关系，或者是“国际关系”；两岸能够自己改善关系，对美国来讲是求之不得。

据香港中评社1月3日报道，马英九卸任台湾地区领导人后应东吴大学严家淦法学讲座的邀请，学期中每个月授课一次。今天是本学期最后一堂课，报名学生依然爆满。校方开放前30分钟媒体采访，马英九在下半场谈到当前两岸关系的变化。

马英九向陆生询问，大陆是否现在都在喊“武统”？但陆生表示没有关注这议题。马接着说，或许只是网络上的“部分声音”，但他会想起以前在美国哈佛大学的朋友曾告诉他，留美的陆生变多后，两岸留学生聚在一起谈到统一问题就会争执不休的情形。他说，大家很不希望两岸和平变成“冷对抗”，希望“武统”声浪只是少数人。

他表示，要了解的是，美方没有力量协助台湾改善两岸关系，或者是国际关系，现在的美国已经不是30年前或60年前的美国了。接着他又重提2015年11月7日和大陆领导人见面的经过，指出当年两岸双方在会前会谈妥了，双方都互相提醒对方要向美国打声招呼；当时美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿董云裳在11月2日的一小时内，分别接到两岸驻美官员的电话告知，当时董云裳真的很开心。

他认为，如果两岸不吵架，不打架，美国最开心了，而且还前5天就通知美国，比谁都早，当然开心。所以美国国务院才会在会前、会后都公开表示欢迎、支持。

马英九又说，所以非常重要的是，两岸关系的改善只有靠我们自己，美国人不可能帮得上忙，这不是他（美方）不愿帮忙，而是他有一些基本的考量。两岸之间能自己改善关系，对美国来讲是求之不得，所我说我们要“自求多福”。

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