台陆委会声称未阻两岸学会成立 学者质疑:拖太久

原标题：台湾陆委会声称未阻两岸学会成立 学者质疑：为何拖了这么久？

台湾成功大学政治经济学研究所教授丁仁方（图片来源：中评社）

[环球网综合报道]据香港中评社1月3日报道，台湾陆委会在2018年发布的第一份新闻稿中宣称，对“南台湾两岸关系研究学会”申请设立过程“并无刻意阻挠或拖延之情形”。对此，该学会理事长、台湾成功大学政治经济学研究所教授丁仁方2日受访时表示，2017年2月提出申请，没有通知任何补件需要，却直至8月才核准筹设，程序拖了这么久，事件可受公评。

“南台湾两岸关系研究学会”于2017年12月1日举办成立大会，会员目前有36人，主要是台中以南的两岸关系研究相关领域学者，由台湾成功大学政经研究所教授丁仁方出任首任理事长。

丁仁方近日接受媒体访问时提到该学会成立过程中，被台湾陆委会“挡了很久”，2017年2月送件“内政部”后“就出不来了”，原本大概只需3个月，过程中却苦无消息，最后“内政部”人员才说“陆委会那边有意见”，最终拖到8月初才同意，花了整整6个月。之后还要经过发起人会议、筹备会议等程序，12月初才正式成立。

针对丁仁方的说法，台湾陆委会2日在2018发布的第一份的新闻稿中回应称，“有关媒体报道“南台湾两岸关系研究学会”申请设立案，经查“内政部”系于2017年5月4日函请“教育部”及本会提供意见，本会收文后即予处理，对该学会申设无特别意见，于2017年5月12日函复“内政部”在案，并无刻意阻挠或拖延之情形。

陆委会声称，台当局对于两岸学术研究与交流，一向持“正面态度”，也支持各界在符合“对等、尊严原则”，以及现行“法令”规范下，持续透过两岸学术界的沟通与交流，促进彼此的认识与了解。”

不过，丁仁方2日受访时则对此提出了质疑。他表示，申请的程序拖了这么久是事实。该学会去年2月就提出申请，过程中并没接到任何要求补件的通知。结果，看了陆委会的回应，到了5月内政、教育、陆委会等“部会”才审查函复意见，又为何直到8月才批准筹设？

丁仁方称，申请的时程久、程序变得困难，已不是个案问题，与两岸有关的交流活动、邀约学者等，程序也都变得比较困难。

他进一步指，有些活动，受邀的大陆学者甚至到活动举办前的一、两天才得到入台许可，过去类似的申请案，一、两个月前的时间就确定了，近来却出现活动时程将届、时间急迫了，迟至最后一、两天才拿到入台许可的状况，其实都已经严重影响邀请单位的后续规划安排。

丁仁方又表示，涉及两岸交流的事项，申请的程序比过去更为困难，审核的时程也拖得更久，这些现象也都是可受公评之事。陆委会是两岸事务的主管机关，应该知道问题出在哪里。

责任编辑：张迪