大小绿内讧？台警方强拆“时代力量”抗议帐篷

原标题：大小绿内讧？台警方雨夜突袭强拆“时代力量”抗议帐篷

“时代力量”夜宿（来源：东森新闻云）

为抗议“劳基法”修正案，绿营“时代力量”夜宿“总统府”前禁制区，因下雨搭起帐篷，还用铁链绑起防拆。然而，警方7日凌晨0时许强行拆除，“时力立委”徐永明一手拿着麦克风，一手使劲拉着铁架反抗，最后一行人穿着雨衣，躺在路上淋雨，全程都在脸书上直播。

据台“东森新闻云”7日报道，因不满民进党强势处理修正草案，时代力量在5日临时会散会后，带着铁链和锁头反锁“立法院”大门，“仿佛太阳花学运重现”。一个小时后，“立法院”秘书长林志嘉拿着油压剪，带着民进党“立委”攻破。“时代力量”成员看大势已去，晚间6点转而前往凯达格兰大道静坐。

而“时代力量”5名“立委”则在“总统府”前禁制区夜宿静坐，至今已超过30小时，6日晚间将“退回劳基法”5字的雷射光束打在建筑物上，呼吁蔡英文能出面回应。未料大雨夜中，警方凌晨突袭强制拆除帐篷，现场人员只能淋雨躺地休息。

不过，对于“时代力量”的“遭遇”，台当局“总统府”和“行政院”却只是同时发出声明“冷处理”。“总统府”发言人黄重谚称，希望“委员们”保重身体，也体恤现场幕僚人员、媒体朋友与警察同仁。“行政院”发言人徐国勇则称，期盼“时代力量”党团“委员”保重身体并回到议场。

对此，台湾网友留言对“大小绿”批评，“如果能一直躺着不起来，台湾就少了一个最大乱源，这下赚到了”，“跳梁小丑应该泡沫化了吧，民进党的外围组织”，“蔡英文无能、蔡英文无心、蔡英文无感、蔡英文对人民的痛苦麻木不仁。这就是此时此刻，台湾人民普遍的感受！”

责任编辑：霍宇昂