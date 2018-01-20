聂树斌再审案主审法官夏道虎任江苏高院党组书记

原标题：聂树斌再审案主审法官夏道虎出任江苏高院党组书记

新京报快讯（记者王梦遥）今日（1月20日），江苏高院官方公号发布的消息显示，夏道虎出任江苏省高级人民法院党组书记。在此之前，夏道虎的职务为最高法审判监督庭庭长，更为人熟知的是，他曾出任聂树斌再审一案的主审法官。

江苏高院的消息显示，1月20日上午，省法院召开院机关中层干部大会。省委组织部常务副部长胡金波宣读省委决定：夏道虎同志任江苏省高级人民法院党组书记。省委常委、省委政法委书记王立科同志出席会议并讲话。省法院党组书记夏道虎同志发言。省法院党组副书记、副院长周继业主持会议并作表态发言。

记者注意到，夏道虎在讲话中谈到了五点内容：坚定理想信念，把牢正确政治方向； 着力提升专业素养，坚定法治信仰；扎实履职尽责，强化责任担当；抓好自身建设，打造过硬队伍；切实严于律己，做好表率。

2016年7月8日，最高法公布了聂树斌再审一案的合议庭成员，由最高法第二巡回法庭庭长胡云腾担任审判长，主审法官夏道虎为合议庭成员之一。

当时媒体披露的简历显示，夏道虎1983年7月毕业于西南政法学院法律系，北京大学法学博士。他曾任最高检刑事申诉检察厅厅长，此后任职最高人民法院，2014年8月任最高法审委会委员。

2016年12月2日，最高法再审改判聂树斌无罪。当天，作为主审法官的夏道虎接受新京报记者采访，介绍了该案审理过程中的来龙去脉，并回应了舆论关于聂树斌案与王书金案的看法。

夏道虎此次出任江苏高院党组书记一职，接替的是被中纪委通报撤职的许前飞。

2017年7月24日，中纪委发布消息称，江苏省高级人民法院原党组书记、院长许前飞因严重违纪受到撤销党内职务处分，由最高人民法院给予其撤职处分，降为正局级非领导职务；收缴其违纪所得。

在被中纪委通报3天前，江苏省十二届人大常委会第三十一次会议决定接受许前飞辞去省高级人民法院院长职务、辞去第十二届全国人大代表职务。在此之前，许前飞已经多次缺席政法领域的重要会议。

责任编辑：张玉