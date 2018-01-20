这只江西“虎” 正属中纪委紧盯六类重点目标人群

原标题：一周反腐看点：这只江西“虎”，正在中纪委紧盯的六类重点目标人群之列

本周三，江西省副省长李贻煌涉嫌严重违纪被查，成为本周被打落的唯一一只“老虎”。江西省委、省政府立即传达学习中央决定精神，坚决拥护党中央决定。

随着这位声称要“做为民务实清廉的表率”的副部级官员的落马，十九大后已有六虎被打。这不仅再次落实了中央反腐不停步的承诺，也恰恰印证了十九届中央纪委二次全会公报的反腐新动向。

“坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑……聚焦党的十八大以来不收敛、不收手的领导干部。”近日发布的十九届中央纪委二次全会公报表示要严查六类人，其中就有这种当面一套背后一套、言行不一的两面派官员。

因安全生产事故被国务院点名通报

公开资料显示，李贻煌，男，汉族，1962年10月出生，福建晋江人。在出任江西省人民政府副省长之前，他在江西铜业公司供职长达近31年，带领这个曾经困难重重的企业跻身世界前列。

“商而优则仕”，与不久前被查的山东省副省长季缃绮类似，李贻煌也在2013年被任命为江西省人民政府副省长。江西8位副省长中，李贻煌排在第3位，分管工业、国有资产管理、交通运输、个私民营经济、安全生产方面的工作。

2013年7月，李贻煌任江西省副省长将近半年后，《江西日报》在“党的群众路线教育实践活动”专题中刊发了其关于“为民务实清廉”的讲话。李贻煌指出，开展党的群众路线教育实践活动，关键要对照为民务实清廉的要求，“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”，切实改进思想作风、工作作风和生活作风，增进同群众的感情，密切同群众的血肉联系，做为民务实清廉的表率。目前李贻煌违纪涉及何事虽不明了，但如若他真能做到自己文中所说，想必也不会被组织调查。其实，李贻煌落马并非全无踪迹可寻。

十八大以来，江西曾被中央巡视组两度巡视，时间分别在2013年和2016年。2016年10月，中央巡视组在对江西反馈“回头看”情况时表示，江西全面从严治党力度不够，“两个责任”落实不到位，违纪问题易发多发等。

因为分管安全生产，李贻煌曾因一次震动全国的安全生产事故被国务院点名通报。2016年11月24日，江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故，造成73人死亡、2人受伤，直接经济损失10197.2万元。新闻发布会现场，江西省副省长李贻煌提议全体起立，向事故罹难者默哀，这一幕被媒体广泛传播。

2017年9月，国家安监总局官网公布了国务院对这起特别重大事故的处理结果。国务院责成江西省政府向国务院作出深刻检查。针对江西省政府副省长李贻煌在贯彻落实国家有关安全生产方针政策、法律法规中领导不力，未有效指导督促相关部门和省属企业落实安全生产责任的问题，依法依纪给予通报。

今年首虎——陕西省副省长冯新柱落马之后，媒体注意到，2016年冯新柱曾因脱贫工作不力被约谈，扶贫正是冯的分管领域。工作不力，背后或许就是腐败。

这“六类人”是中纪委的重点目标

十九大之后落马的六只老虎，都能与中纪委最近的反腐思路对上号。近日发布的十九届中央纪委二次全会公报中，显示了全面从严治党的坚强决心，也透露出今年反腐工作的新部署、新动向，其中六类人群是中央纪委点名的重点目标。究竟有哪六类人？

第一类是两面人、两面派。

这次会议对今年的反腐工作列出8个方面部署，其中，第一条就强调把党的政治建设摆在首位，“坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。”

反对和清除“两面人、两面派”，这不是第一次出现在中央会议中。近半年来，从十九大报告，到中央政治局会议再到中纪委全会，提及从严治党，“两面人、两面派”都被重点点名。

第二类是表态多调门高、行动少落实差者。

在转变作风方面，这次中纪委全会特别提到了关注“四风”问题新表现新动向，在反对形式主义、官僚主义上下更大功夫，“对表态多调门高、行动少落实差的严肃问责”。

第三类：十八大后不收敛、不收手的。

今年的反腐工作怎么干？这次中纪委全会在会议公报中作了一系列表态，诸如无禁区、全覆盖、零容忍、重遏制、强高压、长震慑、受贿行贿一起查等等。

提到重点人群，会议公报中依旧提到了“聚焦党的十八大以来不收敛、不收手的领导干部”。

去年11月21日和23日，中宣部原副部长鲁炜、辽宁副省长刘强被查的消息接连曝出，当时，中纪委网站就发布题为《决不给不收敛不收手者留下任何幻想》的文章，文章称，十九大闭幕不满一个月，就接连拿下鲁炜和刘强，释放了一个强烈信号：谁不收敛不收手，反腐败的利剑就会挥向谁！

第四类是政治问题和经济问题交织形成利益集团。

对于今年的反腐败重点，中纪委全会公报中还提另一个重点查处领域——政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的腐败案件。

“去年10月19日，在十九大期间的记者招待会上，中央纪委副书记、监察部部长杨晓渡谈及从严治党成效时就提到，“我们坚决铲除政治腐败和经济腐败相互交织的利益集团，严肃查处周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚、孙政才、令计划等严重违纪违法案件。”

第五类是选人用人、审批监管、金融信贷等重点领域腐败分子。

除了利益集团，这次中纪委全会还列了今年反腐败的重点领域：“着力解决选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷等重点领域和关键环节的腐败问题”。

专家指出，这四个方面是十八大以来腐败问题的高发领域，中纪委全会特别点名这四个领域，也透露出下一步反腐将有的放矢，更具针对性。

第六类是基层腐败分子，涉黑“保护伞”。

“老虎”要露头就打，“苍蝇”乱飞也要拍。在这次中纪委全会列出的今年8个重点任务中，“坚决整治群众身边腐败问题”被单独列出，会议要求，把惩治基层腐败同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉黑“保护伞”。

其实，近两年来，对于“村霸”和宗族恶势力的整治行动在全国多地展开，这一过程中，铲除基层黑恶势力背后的“保护伞”，已成为中国基层反腐的重要着力点。以反腐和扫黑结合来整治群众身边腐败，说到底是打通全面从严治党的“最后一公里”，让老百姓享受到反腐红利。

责任编辑：张玉