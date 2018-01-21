原标题：英媒关注中国高校性骚扰：#MeToo运动到达中国

参考消息网1月21日报道 英国《经济学人》网站1月18日刊登题为《#MeToo运动到达中国》的报道称，罗茜茜在北京航空航天大学攻读博士学位时，她的导师陈小武要求她和自己一起去照看他姐姐养的植物。她回忆道，当时导师陈小武说，女人天生就应该在家务活中表现好一些。她说，有一次在房间内，他要求性爱，除非她承认自己是处女后，才允许她离开。当她离开时，他警告她不要告诉任何人，声称他只是在测试她，看她是不是“一个彬彬有礼的学生”。

报道称，13年后的2017年10月，罗茜茜在硅谷工作，而此时，一场由性骚扰受害者使用标签“#MeToo”的社交媒体宣传活动正在美国如火如荼。她和一些北航的校友一起，在微信上建了一个群，讨论他们遭受的虐待。

1月1日，罗茜茜在微博上公开此事，当陈小武否认指控时，罗茜茜公布了与他有关的文字记录，1月11日，该大学裁定她的指控属实，并将陈小武停职。三天后，教育部决定停发并追回已发放的奖金。因此，#MeMoto终于抵达中国，并为此建立了一个新的汉字标签：“#WoYeshi”。

报道称，中国反对性骚扰的运动与西方迥然不同。到目前为止，指责都来自大学，而不是电影企业等。没有名人在推特上发布#WoYeshi。除了罗茜茜的故事以外，几乎所有指控都是匿名提出的。

报道称，中国的类似运动面临着比其他地方更大的挑战。专门从事与性别有关的案件的律师田东（音）说，中国没有关于性骚扰的法律定义。中国企业在就业和培训方面经常忽视相关方面的指导。在过去的30年里，社会的态度发生了深刻的变化，但传统的性别角色仍然根深蒂固。女性或许会被要求闭上嘴。（编译/王天僚）

责任编辑：柳龙龙