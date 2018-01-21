中国奢侈品消费沉寂5年后增长 美媒:全靠千禧一代

原标题：中国奢侈品消费沉寂5年后突然增长 美媒：全靠“千禧一代”

资料图：这是法国巴黎街头古驰专卖店的橱窗 新华社记者张玉薇摄

参考消息网1月21日报道 美媒称，中国在高端产品上的支出正在回升，这是一个令人印象深刻的反弹。

据美国石英财经网站1月18日报道，据管理咨询公司贝恩公司的一份最新报告显示，在经历了五年的平淡甚至收缩后，中国的奢侈品消费在去年突然增长了20%，其中女性的穿戴、珠宝和化妆品占主导。这一增长的主要贡献者之一是“千禧一代”，他们与10年前首次让中国成为世界上最赚钱的奢侈品市场的消费者不一样。

该咨询公司称，贝恩公司所定义的“千禧一代”出生于1983年至1997年，这一部分消费者开始购买奢侈品，且更频繁地购买高端产品。（这无疑有助于他们比过去的同龄人有更强的消费能力。）并且，他们购买的东西也不一样。 贝恩公司对大约500名中国“千禧一代”进行了调查，发现他们的兴趣倾向于休闲和潮流时尚。

报告指出，“千禧一代”不是购买像普拉达手袋这样的传统奢侈品牌，而是在寻找新产品，比如巴黎世家的运动鞋、古驰T恤和时尚休闲装。贝恩研究发现，千禧一代首要考虑的是独特性和创新性。这与其他有关奢侈品对千禧一代的吸引发现相吻合。德勤研究所2017年对包括中国在内的许多国家的“千禧一代”进行的一项调查发现，独特性和质量是大多数人追求的。德勤指出：“传统和追求的时尚都不那么重要了。”

贝恩公司指出，还有一些其他因素促进了中国2017年奢侈品购买的激增。中国政府一直在采取措施，让中国购物者在国内而不是国外购买昂贵的商品。例如，中国削减了进口关税，并打击了在欧洲等廉价市场上购买商品的代购。同时，奢侈品品牌也一直在努力调整价格，因此它们在中国的价格没有这么高。

报道称，从长远来看，“千禧一代”将继续推动销售。波士顿咨询公司估计，到2020年，35岁及以下的消费者将占中国消费增长的65%。贝恩表示，这些购物者往往是精通数字技术的人，对这些消费者信息的掌握可以更好地吸引他们成为忠实客户。

报道称，品牌将很好地吸引人们注意：与过去不同的是，当享有盛誉的品牌实际上保证了在中国销售的同时，他们必须努力赢得如今年轻的、有钱的中国消费者。（编译/王天僚）

责任编辑：柳龙龙