这个带头不学普通话恐吓老师的港生 来内地实习了

原标题：尬！带头不学普通话还恐吓老师的香港大学生，来内地实习了！

陈乐行在浸会大学语文抗议普通话考试

[环球网综合报道]香港浸会大学多名学生因普通话考试不及格，“占领”办公室恐吓老师。此事已在互联网上闹得沸沸扬扬……22日，有香港网友爆料，参与此次“抵制普通话考试”的浸会大学中医学及生物医学学生陈乐行，疑似已到广州一家中医院开始为期一年的实习。

有网友在社交媒体上爆料陈乐行要到广东省实习一年的消息

陈乐行长期以来不仅参与、策划“港独”、“反中反普”等活动，还在社交媒体脸书上发表过“来大陆多了，心肠都恶毒了”的言论。

此次，陈乐行被爆料，16日曾在脸书上留言预告，自己“星期六（编者注：20日）就要上广州，一年之后才会回到香港”，所以要好好珍惜剩下来的四天，当真是“生命最后的四天”。

他当时还脸书上声称，虽然照常工作，但明天（17日）都请了一天假回浸大，因为“普通话毕不到业门槛”，自己同他纠缠了两年，始终要有个了断。

陈乐行脸书截图

在该条贴文的回复中可以看到，有网友询问陈乐行，“去广州搞什么”？陈乐行回复说，去广东省中医院，实习一年。

今天，广东省中医院医务处在回应观察者网记者提问时表示，工作人员表示目前已接到多人的投诉电话，医院正在核实这一情况。

身为浸大中医学学士及生物医学学士的陈乐行，也是所谓“港语学”团体的召集人，该团体声称要以粤语为宗旨。在21日的“抵制普通话考试”活动中，陈乐行用蹩脚的英文恐吓老师，“（老师）你…你…你不允许我们毕业……你知道吗，这是威吓”。在老师要求其退后时，陈乐行仍不屑地对老师大叫道，“为什么？我在和你说话啊。”

或许陈乐行已经不记得，自己在本月1号才刚说过，“大陆去多了，心肠都恶毒”……

环环：持续关注事件动态，至于“生命的最后四天”，还是您自己留着吧！

责任编辑：初晓慧