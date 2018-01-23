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这个带头不学普通话恐吓老师的港生 来内地实习了

这个带头不学普通话恐吓老师的港生 来内地实习了
2018年01月23日 13:56 环球网
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　　原标题：尬！带头不学普通话还恐吓老师的香港大学生，来内地实习了！

陈乐行在浸会大学语文抗议普通话考试 陈乐行在浸会大学语文抗议普通话考试

　　[环球网综合报道]香港浸会大学多名学生因普通话考试不及格，“占领”办公室恐吓老师。此事已在互联网上闹得沸沸扬扬……22日，有香港网友爆料，参与此次“抵制普通话考试”的浸会大学中医学及生物医学学生陈乐行，疑似已到广州一家中医院开始为期一年的实习。

有网友在社交媒体上爆料陈乐行要到广东省实习一年的消息有网友在社交媒体上爆料陈乐行要到广东省实习一年的消息

　　陈乐行长期以来不仅参与、策划“港独”、“反中反普”等活动，还在社交媒体脸书上发表过“来大陆多了，心肠都恶毒了”的言论。

　　此次，陈乐行被爆料，16日曾在脸书上留言预告，自己“星期六（编者注：20日）就要上广州，一年之后才会回到香港”，所以要好好珍惜剩下来的四天，当真是“生命最后的四天”。

　　他当时还脸书上声称，虽然照常工作，但明天（17日）都请了一天假回浸大，因为“普通话毕不到业门槛”，自己同他纠缠了两年，始终要有个了断。

陈乐行脸书截图陈乐行脸书截图

　　在该条贴文的回复中可以看到，有网友询问陈乐行，“去广州搞什么”？陈乐行回复说，去广东省中医院，实习一年。

　　今天，广东省中医院医务处在回应观察者网记者提问时表示，工作人员表示目前已接到多人的投诉电话，医院正在核实这一情况。

　　身为浸大中医学学士及生物医学学士的陈乐行，也是所谓“港语学”团体的召集人，该团体声称要以粤语为宗旨。在21日的“抵制普通话考试”活动中，陈乐行用蹩脚的英文恐吓老师，“（老师）你…你…你不允许我们毕业……你知道吗，这是威吓”。在老师要求其退后时，陈乐行仍不屑地对老师大叫道，“为什么？我在和你说话啊。”

　　或许陈乐行已经不记得，自己在本月1号才刚说过，“大陆去多了，心肠都恶毒”……

　　环环：持续关注事件动态，至于“生命的最后四天”，还是您自己留着吧！

责任编辑：初晓慧

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