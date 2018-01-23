中国首颗高通量卫星投用 年底坐飞机有望顺畅上网

原标题：我国首颗高通量卫星投入使用 年底前有望在飞机上顺畅上网

新京报快讯（记者李玉坤）1月23日，我国首颗高通量通信卫星实践十三号在轨交付，正式投入使用。实践十三号卫星投入使用后，将纳入“中星”卫星系列，命名为“中星十六号”卫星。

实践十三号卫星是我国自主研发的新一代高轨技术试验卫星，于2017年4月12日在西昌卫星发射中心成功发射，在轨测试期间，圆满完成平台技术和载荷技术两大类，高效热控技术、锂离子蓄电池技术、电推进技术、高轨激光通信系统、Ka频段宽带通信载荷系统等11个试验项目。

实践十三号卫星创造了我国及世界通信卫星多个“首次”，包括首次在我国通信卫星上应用Ka频段宽带技术，通信总容量达20Gbps，超过了我国已研制发射的通信卫星容量总和，标志着我国卫星通信进入高通量时代。

中国卫星通信集团有限公司张亚云介绍，中星十六号的特点是高通量。目前已有航空公司提供的机载宽带只能十人左右使用，速度也上不去。如东方航空公司，部分宽带服务是由中星十号提供，中星十号不是高通量卫星，中星十六号的容量是它的五到十倍。目前一架飞机一共只有10兆的带宽，中星十六号机载终端则可提供100兆的带宽。

那么什么时候可以在飞机上畅快上网呢？张亚云说，目前，卫通公司正跟航空公司一起推进中星十六号的机载终端研制和使用。按照计划，今年年底前，中星十六号机载终端将上机试用。

据介绍，后续我国还将部署超大容量的高通量卫星，预计到2020年，形成可覆盖中国全境以及亚太地区、容量接近200Gbps的通信能力，有力满足“宽带中国”和国家“一带一路”建设工作对宽带通信的迫切需求。

点击进入专题

责任编辑：张玉