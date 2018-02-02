蔡英文要“内阁”换血？台媒:“颜色不对”或下台

原标题 蔡英文春节要对“内阁”大换血？台媒：多“部长”“颜色不对”或下台

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]为应对年底选战，蔡英文当局除了陆续宣布一系列政策外，“内阁”人事也将在春节期间调整，预计大年初五宣布。但调整“内阁”真的就能使施政见起色吗，岛内舆论纷纷打出大大的问号。

被撤换多因“颜色不对”

蔡英文执政近两年，民调始终疲弱不振，要求“内阁”改组的呼声不断。台湾联合新闻网2月1日援引知情人士的话透露，“行政院”将在春节期间征询人事，“教育部长”潘文忠、“外交部长”李大维和“内政部长”叶俊荣等部门首长都可能换人。1日，台湾“行政院”率先宣布新任“央行总裁”人事案，由原“副总裁”杨金龙升任。据悉，出生于1953年的杨金龙是英国伯明翰大学经济研究所博士，一直在台湾“中央银行”服务。

他们遭撤换的原因不尽相同，最主要的当然是“颜色不对”。《联合晚报》1日分析称，李大维是资深“外交官”，台湾“外交”处境向来艰困，持平而论，他任内并未犯下太多错误，“但错就错在颜色，因为李大维长期在国民党执政时担任官员，在蔡政府担任部长一年多来，不断遭深绿与独派点名是老蓝男，应该换人”。“财政部长”许虞哲也有类似问题，不是绿营“自己人”，加上完成税改这项重要的阶段性任务，就算没被换下，预期退休之日也不远。至于“内政部长”这个职位握有许多地方资源，政治性质很高，现任叶俊荣是知名的公法学者，面对许多富有政治争议的议题如“妇联会”党产问题时，他往往表现得比较宽容，结果引发绿营不满。民进党“立委”王定宇1日放话要让叶付出代价。文章说，“叶俊荣的学者性格就像小白兔，他闯入充满狼性的政治圈，很难生存”。

至于“教育部长”潘文忠，是因为外在政治因素干扰教育，近期台大校长争议这把火也烧向“教育部”，使他遭到不少批评。而蔡英文表姐、“劳动部长”林美珠则是因为罹患癌症，可能被调整。

改组充满算计

针对“内阁”改组传闻，台“行政院”发言人徐国勇1日表示否认，称“到现在为止没有这个信息”。国民党发言人洪孟楷称，现在的赖清德“内阁”不少成员表现令岛内不满，改组不令人意外，但这波人事改组明显是因为年底“九合一选举”将至，“战斗内阁”以选举优先、施政次之，对台湾社会是祸不是福。他说，外界频频点名质疑、且争议不断的“交通部长”贺陈旦与“国防部长”冯世宽，几次“内阁”改组都不动如山，长此以往，恐怕下一个地动山摇的就是“行政院长”赖清德的民调。

有舆论质疑称，这波人事改组可谓机关算尽，凸显出民进党派系斗争和妥协的影子，像传出异动的“教育部长”和“外交部长”，与其说表现不如预期，不如说是民进党内虎视眈眈要此大位者众，刚好趁“护照”出问题、台大校长遴选争议，顺势换上各派系的自己人。高雄市长陈菊即将任满，其人马已经“预定”了“教育部长”等多个职位。至于“劳动部长”林美珠，在“劳基法”修法达成向资方靠拢的目标后，当然可以“功成身退”。

接替人选只是不得已的选择

《联合晚报》1日分析称，今年是选举年，从民进党的一贯做法来看，“内阁”除推动政务外，更重要的功能是“战斗”，是“选举”，因此改组是必然的。

但改组真的就能加强蔡英文当局的施政能力吗？岛内舆论显然并不看好。联合新闻网1日称，李大维下台后，可能转任“国安会秘书长”或退休，最可能接替他的是驻美代表高硕泰。不过高硕泰近来处理美国贸易代表署及国务院领事局官网下架“中华民国国旗”一事，仅指示驻美代表处新闻组发了一个要媒体自己去问美国人的声明，引发不少批评。《联合晚报》称，受困于两岸关系急冻，身为资深“外交官”的李大维无法施展，自爆压力山大，有驻外代表一下子就瘦了7公斤，“我自己每天看外馆电报，有时也会心惊肉跳”。文章认为，民进党执政后，先后丢了圣多美和普林西比及巴拿马两个“邦交国”，梵蒂冈、多米尼加和帕劳又不时响警报，对李大维来说是“非战之罪”。因此，虽然高硕泰与民进党高层关系很好，但在这个时机被推上去，也是不得已的选择。

责任编辑：张岩