特朗普称中国为竞争对手遭英首相打脸 俄媒这样说

原标题 特朗普称中国为竞争对手遭英首相“打脸” 俄媒：他俩关系不好

2018年1月31日，英国首相特雷莎·梅在武汉黄鹤楼前观看京剧表演。

参考消息网2月2日报道 俄媒称，美国总统特朗普称中国为“挑战美国价值观”的竞争对手，这一言论发表数小时后，英国首相特雷莎·梅便呼吁扩大与中国的全球战略合作。对白宫的表态，中方的反应不出所料，异常冷淡；而在与梅会晤后，中方则表示中英关系中没有寒冬，只有春夏。

据《俄罗斯报》2月1日报道，梅与特朗普自一开始便未能建立起良好的私人关系，这并非秘密。数天前，他们在达沃斯又一次相逢，尴尬场面再度上演。1月25日，西方媒体都没有放过一位消息人士的爆料，爆料讲述了特朗普是如何向自己的“战略盟友”英国施压的。彭博社称，特朗普在讨论中一直处于主导地位，留给梅的说话时间“仅有5-10秒”，还打断了后者，“在两位领导人的正式电话交谈中，梅几乎无法取得任何突破、无法阐明自身观点”。

报道称，因特朗普而情绪低落的梅前往北京展开为期3天的访问。1月31日，她受到最温暖的迎接，有了表达的机会，讲话也没有被打断。中方通过一切信号传递着对她的重视，她也毫不掩饰地表示与中国人交流比与美国总统打交道愉快太多。

对中方的热情款待，梅在言语上不吝感激，她强调这是合适的时机，以思考如何进一步打造中英的“黄金时代”以及全球战略伙伴关系方面的问题。中国希望梅的访问将带来新成果，从而进一步提升中英关系的“黄金时代”。

报道称，作为对比，中国外交部发言人华春莹1月31日在例行记者会上说：“希望美方摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，正确看待中国和中美关系，同中方相向而行，相互尊重，聚焦合作，管控分歧，维护中美关系健康稳定发展。”这是她对特朗普日前发表的国情咨文所给出的评价。

报道认为，最终，中英关系如夏日般温度上升，中美关系却在变冷。

责任编辑：张岩