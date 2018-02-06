重庆市委书记:坚决肃清孙政才影响和“薄王”遗毒

原标题：重整行装再出发 推动全面从严治党向纵深发展

本报讯 （记者 杨帆）2月5日，中国共产党重庆市第五届纪律检查委员会第二次全体会议召开。市委书记陈敏尔出席会议并讲话。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在十九届中央纪委二次全会上的重要讲话精神，重整行装再出发，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，坚决肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒，实现党内政治生态根本好转，为把党的十九大精神和总书记殷殷嘱托全面落实在重庆大地上提供坚强保证。

市委副书记、市长唐良智，市人大常委会主任张轩，市政协主席王炯出席会议。市委常委、市纪委书记陈雍主持会议。市委常委，市人大常委会、市政府、市政协领导班子成员，市高法院、市检察院负责同志，重庆大学主要负责人出席会议。

陈敏尔指出，习近平总书记在十九届中央纪委二次全会上的重要讲话，站在新时代党和国家发展全局的高度，明确了当前和今后一个时期全面从严治党的总体要求和主要任务，为我们推进全面从严治党向纵深发展指明了方向。要深刻领会把握“重整行装再出发”的内涵要求，在思想政治上保持高度的一致性、坚定性，在工作实践上突出针对性、实效性，在队伍建设上增强革命性、战斗性。深刻领会把握全面从严治党是统揽“四个伟大”的根本保证这个重要论断，以更大决心、更大气力、更大勇气抓紧抓实抓好管党治党。深刻领会把握全面从严治党一刻不能松、必须持之以恒毫不动摇的战略定力，做到认识特别清醒、态度特别鲜明、行动特别坚定。深刻领会把握全面从严治党必须坚持和加强党的全面领导的根本要求，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深刻领会把握全面从严治党的重要经验和重点任务，做到学思用贯通、知信行统一。

陈敏尔强调，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。坚持以党的政治建设为统领，把维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位作为第一位的政治要求，时时处处事事维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，确保重庆各级党组织和广大党员干部一切行动听党中央指挥、向总书记看齐，确保重庆所有工作部署都以贯彻中央精神为前提，确保重庆各项事业沿着总书记指引的正确方向前进。要坚决肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒，坚持肃清孙政才恶劣影响和肃清“薄、王”思想遗毒结合、全面肃清与重点肃清结合、“破”与“立”结合、说清道理与多干实事结合、严管与厚爱结合，大力营造风清气正的良好政治生态。要深入落实中央八项规定精神，下大力气整治“四风”特别是形式主义官僚主义问题，大兴调查研究之风，驰而不息转作风改作风，保持党同人民群众血肉联系。要全面加强纪律建设，强化日常监督执纪，深化运用监督执纪“四种形态”，加强纪律教育，架起纪律规矩高压线。要深化标本兼治，保持惩治腐败高压态势，完善不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，夺取反腐败斗争压倒性胜利。要坚决贯彻中央改革部署，深化我市国家监察体制改革，推动巡视巡察向纵深发展。

陈敏尔强调，要强化责任担当，把全面从严治党责任不折不扣落到实处。要落实管党治党主体责任，党委（党组）书记要履行第一责任人责任，班子成员要履行“一岗双责”，形成齐抓共管的良好局面。要加强纪检监察干部队伍建设，大力锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军，确保惩恶扬善的利剑永不蒙尘。各级领导干部要以身作则、以上率下，一级做给一级看、一级带着一级干，发挥好“关键少数”作用。

陈雍在主持会议时指出，全市各级党组织要认真贯彻落实陈敏尔同志讲话精神，深刻认识“重整行装再出发”的内涵要求，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，坚决肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒，大力营造风清气正的良好政治生态。各级纪检监察机关和广大纪检监察干部要深刻认识到在维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导上，担负着特殊使命和重大责任，要带头维护党中央权威和集中统一领导，带头贯彻执行党的路线方针政策，带头执行党中央作出的重大决策部署，始终做到忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁。

会议以电视电话会议形式举行。市纪委委员，市纪检监察机关、市委巡视组负责同志，市级各部门和有关单位主要负责同志、纪检组长，各区县和两江新区、万盛经开区主要负责同志等参加会议。

责任编辑：刘光博