重庆市委常委开会:肃清孙政才影响和“薄王”遗毒

原标题：坚定维护党中央权威和集中统一领导 坚决肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒

根据中央的部署要求，2月1日至2日，市委常委班子召开2017年度市委常委会民主生活会。在两天时间里，会议分两个阶段进行，第一阶段以认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导、全面贯彻落实党的十九大各项决策部署为主题；第二阶段以加时加专题的方式，聚焦坚决肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒、大力营造良好政治生态、全力推进重庆各项事业健康发展主题。

市委书记陈敏尔主持会议并讲话。中央督导组、中央纪委有关同志到会指导。

市委对开好这次民主生活会高度重视，精心做好准备工作。会前，市委常委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习总书记视察重庆重要讲话精神，深入学习总书记在十九届二中全会、中央政治局民主生活会、十九届中央纪委二次全会上的重要讲话和“1·5”重要讲话精神，广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，认真撰写班子对照检查材料和个人发言提纲，为开好会议打下了坚实基础。

在第一阶段会上，通报了市委常委班子2016年度民主生活会整改落实情况，陈敏尔作动员讲话并代表市委常委班子进行对照检查，带头作个人对照检查发言，主动接受批评。市委副书记、市长唐良智和其他常委同志，逐一进行对照检查发言，开展批评和自我批评。大家紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导、执行党中央决策部署、执行请示报告制度、对党忠诚老实、担当负责、纠正“四风”、廉洁自律和落实中央八项规定精神等方面存在的突出问题，认识深刻、查摆严格，意见坦诚、整改实在，达到了预期效果和目的。

陈敏尔在总结讲话时说，市委常委班子肩负着党中央的重托和全市人民的期待，必须切实加强自身建设，为全市党员干部立标杆、作表率。一要坚决维护党中央权威和集中统一领导，做对党忠诚的表率。忠诚于党的信仰，忠诚于党的领袖，忠诚于党的组织，忠诚于党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定自觉维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二要深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，做学思践悟的表率。带着信仰“学”，带着问题“思”，带着责任“践”，带着初心“悟”，做到内化于心、外化于行、转化为果。三要全面贯彻落实党的十九大各项决策部署，做实干担当的表率。以时不我待、只争朝夕的精神投入工作，加强领导带领干，分类指导精准干，深入督导盯紧干，带好队伍共同干，居安思危稳妥干，履行好党和人民赋予的神圣职责。四要驰而不息纠正“四风”问题，做务实为民的表率。锲而不舍抓好作风建设，聚焦突出问题，完善工作举措，坚持正确政绩观，使各项工作经得起实践和历史的检验。五要恪尽职守、严格自律，做廉洁从政的表率。勇于自我革命，清清白白做人、干干净净做事，永葆人民公仆的本色。

在第二阶段会上，陈敏尔作动员讲话并带头发言，市委常委，市人大常委会、市政协党组主要负责同志逐一发言。大家在发言中把自己摆进去，把思想摆进去，把工作摆进去，深刻认识孙政才和“薄、王”的本来面目和严重危害，深入反思剖析存在的问题，深化思考整改方向和举措。大家认为，孙政才和薄熙来集政治变质、经济贪婪、生活腐化于一身，最突出的问题是政治腐败；孙政才和薄熙来违纪违法的原因是各方面的，最根本的是思想政治出了问题；孙政才和薄熙来给重庆造成的损失很多很深，最严重的后果是污染了重庆政治生态；肃清工作要做的事很多，最首要的任务是始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。大家表示，要认真贯彻中央部署要求，采取更加有力有效的措施办法，全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒，确保重庆各级党组织和广大党员干部一切行动听党中央指挥、向总书记看齐，确保重庆所有工作部署都以贯彻中央精神为前提，确保重庆各项事业沿着习近平总书记指引的正确方向前进。

陈敏尔在总结讲话中强调，坚决肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒，是坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的必然要求，是深入推进全面从严治党、营造风清气正的良好政治生态的必然要求，是全面落实党的十九大精神、扎实做好重庆各项工作的必然要求。全市上下必须提高政治站位，深刻认识坚决肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒的重要性紧迫性，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，更加坚定维护习近平总书记的核心地位，更加坚定维护党中央权威和集中统一领导，更加坚定在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要保持清醒头脑，客观看待坚决肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒的艰巨性复杂性，切实从政治上、思想上、工作上、组织上、作风上全面彻底干净肃清恶劣影响和思想遗毒。要掌握政策方法，把肃清孙政才恶劣影响与肃清“薄、王”思想遗毒结合起来，把全面肃清与重点肃清结合起来，把“破”与“立”结合起来，把说清道理与多干实事结合起来，把严管与厚爱结合起来，切实增强坚决肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒的针对性有效性。要抓住“关键少数”，充分发挥领导干部带头肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒的示范性斗争性，团结一致向前看，重整行装再出发，推动党的十九大精神和总书记殷殷嘱托更好地落实在重庆大地上。

市人大常委会、市政府、市政协党员负责同志，市高法院、市检察院主要负责同志列席会议。

责任编辑：张岩