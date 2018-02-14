台民众对台当局失望：蔡政府这么烂 与大陆统一吧

原标题：台民众对台当局失望：蔡英文政府这么烂，与大陆统一吧

[环球时报驻台北特约记者 胡又中 环球时报记者 李司坤]“赞成与大陆统一的台湾民众比例攀上10年新高，赞成‘台湾独立’的比例创下10年新低”，台湾《远见》杂志发表的最新“2018台湾民心动向大调查”，给出颇有点令人惊讶的结论。农历春节前夕，台湾多项民调纷纷出台，偏蓝偏绿、亲“统”亲“独”，说啥的都有，比如对于蔡英文的满意度调查，两个民调的结果竟然可以相反。

在台湾的《环球时报》记者能亲身感受到台湾民意的变化。前两年“太阳花学运”过后，“台独”声势最大时，在台湾坐出租车都不敢讲普通话，否则就会被拒载，现在则是连乡下不会讲普通话的老人都公开谈论“还是与大陆统一好”。一位住在桃园中坜乡下的朋友，就很严肃地告诉记者，他周围的许多老人都说，蔡英文政府这么烂，国民党又起不来，干脆与大陆统一算了。

蔡英文政府真的很烂吗？台湾有两个民调给出不同的答案。据台湾“风传媒”12日报道，台湾竞争力论坛和台湾世代智库两个单位在同一天公布民调，但对蔡英文的满意度的调查结果落差相当大，前者仅有27.6%；后者达到51.2%。有分析称，这已经是台湾一个怪现象——社会撕裂、众说纷纭。

据台湾“汇流新闻网”报道，一项民调显示，台湾民众普遍认为去年整体生活状况偏差，尤其是对空气质量和贫富差距不满意，对未来发展也没有信心，对于“立法院”和四大政党的表现都偏向不满意，国民党出现“小党化”的现象。报道称，这次岁末大调查呈现出台湾人“对过去失望，对未来没指望，对未来生活与社会经济各项指标的期待都比较没信心”的警讯。

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