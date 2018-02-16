人民日报评狗年春晚：精心用心 让人耳目一新

原标题：相约春天再出发（今日谈）
一年年陪伴，央视春晚已走过35个年头。一首《岁月》深情告白，让多少人红了眼眶、湿了眼角。35年，记录春晚变化，更见证个人成长，反映时代变迁。
喜气洋洋、欢乐吉祥。狗年春晚精心、用心，让人耳目一新。少林与武当首次上演《双雄会》，刚柔并济展现中华文化博大精深；国宝《丝路山水地图》回归，为“一带一路”标定历史坐标；《提意见》要说实话，说真话，嬉笑间让官僚主义、形式主义无所遁形……除夕夜，以“喜庆新时代，共筑中国梦”为主题的春晚如节日美酒，醇香浓厚，更描绘着新时代的新气象、新作为。
爆竹声声，一岁又除。时间周而复始，奋斗一往无前。无论是日益增长的美好生活需要，还是转向高质量发展阶段，新的征程上鼓点声声，催人奋进。在这个意气风发的新时代，在这个春意盎然的中国年，让我们锚定方向，再度起航。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台生抗议台当局不核准加班机：有家难...
- 【 军事 】 歼20与F35空战结果如何 美称交换比1:...
- 【 财经 】 人民日报:有药品利益集团“发明”疾病
- 【 体育 】 詹皇37分骑士4连胜 雷霆4人20+遭复仇
- 【 娱乐 】 央视春晚普天同庆大舞台曝光气势宏大
- 【 科技 】 京东调运费：自营不满49元需15元运费
- 【 教育 】 年味变淡？ 洋“亲戚”：中国传统春节...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有