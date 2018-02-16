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春晚最佳金句出炉 第一个就教你狗年脱单秘笈

春晚最佳金句出炉 第一个就教你狗年脱单秘笈
2018年02月16日 01:05 中国青年报
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　　原标题：春晚最佳金句出炉！第一个就教你狗年脱单秘笈

　　春晚金句出炉！

　　1、爱情保鲜靠表白，爱TA就要说出来！

2、妻子蔡明：每次见他（丈夫潘长江），我心里砰砰砰，怎么看怎么像李易峰！

　　2、妻子蔡明：每次见他（丈夫潘长江），我心里砰砰砰，怎么看怎么像李易峰！

　　教练：这不是爱呀，这是瞎呀！

　　3、男人的情商是12分都扣光了吗？

　　4、狂躁，太狂躁！

5、老板：累不累啊？

　　5、老板：累不累啊？

　　员工：。。。。。。（无论说啥）

　　老板：开了他！

6、6、

　　--炊事班的，都几点了，还出不出菜了？

　　--菜是出不来了，我们炊事员在后厨集体出书呢。。。

　　7、如果我们大家在一起，只是一团和气，弄虚作假、不说实话、不说真话，那我们的事业迟早有一天会毁在我们自己人的手里。

　　8、我刚想起来。。。

春晚告诉的真相道理

　　春晚告诉的真相道理

　　我的女人用不着别的男人负责！

减肥很重要，二郎腿不是你想翘就能翘的！减肥很重要，二郎腿不是你想翘就能翘的！

　　瘦的人跷二郎腿：

胖的人跷二郎腿：

　　胖的人跷二郎腿：

责任编辑：霍宇昂

春晚秘笈脱单
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