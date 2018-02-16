原标题：春晚最佳金句出炉！第一个就教你狗年脱单秘笈

春晚金句出炉！

1、爱情保鲜靠表白，爱TA就要说出来！

2、妻子蔡明：每次见他（丈夫潘长江），我心里砰砰砰，怎么看怎么像李易峰！

教练：这不是爱呀，这是瞎呀！

3、男人的情商是12分都扣光了吗？

4、狂躁，太狂躁！

5、老板：累不累啊？

员工：。。。。。。（无论说啥）

老板：开了他！

6、

--炊事班的，都几点了，还出不出菜了？

--菜是出不来了，我们炊事员在后厨集体出书呢。。。

7、如果我们大家在一起，只是一团和气，弄虚作假、不说实话、不说真话，那我们的事业迟早有一天会毁在我们自己人的手里。

8、我刚想起来。。。

春晚告诉的真相道理

我的女人用不着别的男人负责！

减肥很重要，二郎腿不是你想翘就能翘的！

瘦的人跷二郎腿：

胖的人跷二郎腿：

责任编辑：霍宇昂