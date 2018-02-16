原标题：春晚最佳金句出炉！第一个就教你狗年脱单秘笈
春晚金句出炉！
1、爱情保鲜靠表白，爱TA就要说出来！
2、妻子蔡明：每次见他（丈夫潘长江），我心里砰砰砰，怎么看怎么像李易峰！
教练：这不是爱呀，这是瞎呀！
3、男人的情商是12分都扣光了吗？
4、狂躁，太狂躁！
5、老板：累不累啊？
员工：。。。。。。（无论说啥）
老板：开了他！
6、
--炊事班的，都几点了，还出不出菜了？
--菜是出不来了，我们炊事员在后厨集体出书呢。。。
7、如果我们大家在一起，只是一团和气，弄虚作假、不说实话、不说真话，那我们的事业迟早有一天会毁在我们自己人的手里。
8、我刚想起来。。。
春晚告诉的真相道理
我的女人用不着别的男人负责！
减肥很重要，二郎腿不是你想翘就能翘的！
瘦的人跷二郎腿：
胖的人跷二郎腿：
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