企业家实名举报市委书记“不认旧账” 官方回应

原标题：皇明集团董事长实名举报德州市委书记 官方称“已见面沟通”

新京报快讯（记者贾世煜）近日，皇明集团董事长黄鸣实名举报山东德州市委书记一事，在网络上引发关注。德州市政府2月19日晚通过官方微博发布消息称，2月14日、18日，市委市政府主要负责同志分别与黄鸣董事长见面、沟通，认真听取了意见。

2月19日晚，新京报记者多次联系德州市委书记陈勇及黄鸣本人，双方均未回应。

黄鸣举报德州市委书记“不认旧账”

皇明集团董事长黄鸣，被媒体称为“中国太阳能产业化第一人”，曾连续两届当选全国人大代表。近日，流传在网上的举报信中，他将矛头直指山东德州市委书记陈勇。

举报的内容主要围绕刁李贵旧村拆迁和周边土地的所有权问题展开，信中称政府曾承诺将这块土地补偿给皇明集团，但现又准备收回。

举报信称，为了2010年世界太阳城大会在德州召开，皇明集团执行市委市政府指令建设大会主会场、配套设施、主景区、旧村改造和彰显太阳城的样板工程，共花费约30亿元，从账上10亿元现金到负债约20亿元。为此，政府承诺以刁李贵旧村拆迁和周边土地作为补偿。

“皇明出钱出力出土地，改造影响‘会容’的刁李贵旧村，10年过去了，村民早已安居乐业。而现任书记连账都不认了！不但拒不补办遗留手续，还要强拍我们拆迁整理过的土地。”举报信写道。

2月19日，新京报记者多方联系黄鸣，对方未予回应。

据当时媒体报道，2010年世界太阳城大会的举办地太阳谷是由皇明太阳能投资兴建，在专业领域谷内整合了太阳能生产制造、技术研发、人才培养以及相关配套产业。

德州官方：曾协调办理过桥续贷资金

德州市政府2月19日晚的通报称，2月14日、18日，市委市政府主要负责同志分别与黄鸣董事长见面、沟通，认真听取了意见。

通报称，皇明集团是德州市知名民营企业，在太阳能光热开发、利用、推广等领域具有优势和重要影响力，也为地方发展作出了贡献，历届市委市政府始终关心、支持皇明集团的发展。当前，在结构调整、转型升级过程中，包括皇明集团在内的部分企业遇到经营困难。

通报还提到，市委市政府自2015年以来通过开展“进企业、解难题、促发展”工作，为皇明集团等企业协调办理过桥续贷资金、融资担保，积极推介战略合作伙伴。

“对于黄鸣董事长反映的企业历史遗留问题，市委市政府将继续本着实事求是、依法依规的原则，认真研究解决。”通报写道。

责任编辑：刘德宾 SN222