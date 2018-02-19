傅莹战斗力再次爆表 见招拆招驳斥“中国威胁论”

原标题：傅莹的战斗力再次“爆表”！

来源：长安街知事

2月16日至18日，第54届慕尼黑安全会议在德国举行，来自世界各国约500名政要及各界人士出席。日益走近世界舞台中央的中国，也带来了自己的主张。

全国人大外事委员会主任委员傅莹应邀出席会议，并参加主题为“失控的核安全”的全会论坛。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，面对所谓“中国威胁”等老生常谈无端指则，“铁娘子外交官”傅莹战斗力再次爆表，谈笑间“见招拆招”，将“威胁论”消弭于无形之中。

慕安会会场。（央视新闻客户端）

本届慕安会聚焦地缘危机、全球秩序、全球治理、欧盟未来的全球角色等重要议题。与往年一样，主办方今年会前发布的安全报告《危机边缘，悬崖勒马？》，用长达88页的篇幅写尽了对世界安全形势的不安和焦虑——

2017年，美国与朝鲜、沙特与伊朗冲突升级，北约与俄罗斯矛盾不减，乌克兰危机依旧，全球范围军备控制遭遇挑战，民粹主义、单边主义盛行，现有国际秩序体系遭遇前所未有的冲击……

在“危机边缘”日益接近的背景下，傅莹在论坛上以“从人类命运共同体的角度看核领域全球治理”为题发表谈话。她说，核武器仍是当今世界杀伤力最大的武器，各国应采取负责任的态度携手推进核领域全球治理。

围绕核安全，五核国应增进而不是破坏战略互信，并切实履行相关义务。傅莹说，中国核武库规模非常小，坚持自卫防御的核战略，维持最低限度的核威慑。

“中国始终奉行在任何时候、任何情况下都不首先使用核武器的政策，无条件地承诺不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国也一直主张全面禁止和彻底销毁核武器。”

意料之中，情理之外，这个有“防务达沃斯”之称的慕安会，又成了某些西方国家抨击中国的阵地。

在辩论中，针对美国核态势评估涉及国际安全环境变化的观点和所谓来自中国的威胁的说法，傅莹说，美国不应拿中国作为自己调整核态势的借口。所谓的中国对美国威胁毫无根据。在当前国际形势复杂多变的情况下，中美俄等大国不应互相视对方为战略竞争对手或威胁，应进一步加强对话，增强而不是破坏战略互信。

傅莹在慕安会发言。（资料图）

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，这已是傅莹连续第三年来到这个重要国际场合，她横刀立马舌战群雄，发出了响亮却不刺耳的中国声音。

去年2月第53届慕安会上，面对对中国军费指手画脚的“刁难”，傅莹的回答相当机智。

在一次分论坛讨论上，伦敦国际战略研究所所长奇普曼对中国军费问题提出疑问。他称亚洲国家军事发展快，军费庞大，2012年超过欧洲，2016年达到后者的1.3倍。其中，中国军费最高，是日韩总和的1.8倍，是其他南海沿岸国总和的3.7倍，位居亚洲首位……

面对带刺的问题，傅莹不疾不徐地答道：奇普曼所长的发言让我想到，当你们在研究亚洲的时候，你们似乎是在另一个角度看待这个问题。北约要求成员国将军费提高到GDP的2%，却对中国1.5%的水平指指戳戳，这种双重标准，让人大跌眼镜。

“在当今社会，我们越来越全球化，所以我也希望评判的标准能够更加地统一。我们或许能够以同一种角度看待彼此，我们彼此并不是敌人。”傅莹说，作为一个中国人，我认为绝大多数中国人都和我有一个想法：我们对祖国能增强军力保卫主权和安全而自豪！

2016年2月的慕安会上，还有人就朝核问题向中国发难称，“中国是否完全失去了对朝鲜的控制？”

这让傅莹感到十分可笑，她反问说，控制一个主权国家？中国从来不这样做。朝鲜制造核武器，并非因为他们感受到来自中国的威胁。中国尽自己的责任，但不可能取代美国的责任，美国不要总想把问题外包给中国，解决朝鲜安全关切的钥匙在美国人手中。

傅莹说，大家不要试图用美国的形象来评价中国，中国不会成为另一个美国，世界上有一个美国就够可以了。这番精彩的言论为傅莹博得了满堂彩。风格辛辣诙谐的她，被不少外媒记者评价为“用一种很温柔的方式去表达一种强硬的姿态”。

有过外交部副部长、驻大国大使、全国人大发言人等经历的傅莹，被称为“铁娘子外交官”，在2016年所谓南海仲裁案出炉前后，傅莹多次在美国《国家利益》《外交政策》杂志上发文“南海局势如何走到今天这一步”“中国为什么对南海仲裁案说不？”等，单刀直入阐述中国观点。

事实上，傅莹在国际场合精彩表现的背后，体现了中国外交官整体的风采。近些年来，中国外交令人刮目相看。

在德国联邦议院国防委员会委员格罗尔德·奥滕看来，从支持以联合国为核心的战后国际体系，强调二十国集团等国际多边平台作用，中国维护世界安全不是“另起炉灶”，而是深度融入国际体系，并成为国际体系的稳定器。

北约负责防务投资事务的助理秘书长卡米耶·格朗则表示，中国不仅正成为世界经济的领导力量，作为安理会常任理事国，中国也成为维护国际安全的重要参与者。

资料来源：新华网、环球网、观察者网等

责任编辑：张玉