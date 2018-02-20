山东打掉俩黑社会团伙 有原任官员建涉黑组织被抓

原标题：山东公安机关打掉两个黑社会性质组织
新华社济南2月20日电（记者潘林青）山东公安机关近日又集中打掉烟台市、日照市的两个黑社会性质组织。
其中，烟台市以王某为首的涉黑组织，通过暴力、威胁等手段，长期垄断福山区草莓、大樱桃配送市场，影响非常恶劣。在山东省公安厅指挥下，烟台市公安机关出动200余名警力开展集中行动，抓获全部32名团伙成员，破获寻衅滋事、强迫交易、故意伤害等刑事案件27起，扣押涉案资金280余万元、车辆20台、账本及贵重饰品一宗。
原日照市东港区文化社区主任张某刚，雇凶报复举报其违法问题的徐某夫妇，并误伤他人。事发后，公安机关立即抽调精干力量成立专案组，一举抓获团伙成员28名，破获刑事案件20余起，查封扣押房产3套、车辆5台。
经查，2005年以来，张某刚为垄断当地生猪屠宰、果品、海鲜市场，纠集社会闲散人员和刑满释放人员成立非法“稽查队”，大肆实施故意伤害、寻衅滋事、强迫交易、私藏枪支、抢劫等违法犯罪活动，殴打、抢占商户50余家。
黑社会性质组织犯罪既直接威胁人民群众安全感，又严重危害社会稳定。对此，山东省公安厅表示，涉黑案件一律由市级公安机关提级侦办，并实施挂牌督办、异地用警等措施，确保连根拔起、不留后患，确保人民群众生命财产安全。
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