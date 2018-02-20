这个被称“天堂”的岛曾残杀中国人 很多人不知情

原标题：这个春节旅游必去的“天堂”岛，曾是残杀中国人的地狱，可很多人不知情

前不久，175名中国游客，

由于上海降雪天气原因导致航班延误，

被滞留在日本成田机场。

由于不满日本航空安排，

中国旅客与日本工作人员起了争执。

中国游客之所以发火，

是因为日本方面的区别对待。

航班延误后，职员只带走了日本旅客，

没有理会余下的175名中国旅客，

更“态度恶劣”地用英语，

对中国游客说“get out（出去）”。

并且，机场没有提供相应的水和食物，

甚至不顾在场老人小孩，关闭大厅暖气。

日本态度如此恶劣，

可报道出来后，

国内媒体都在指责中国人的素质，

还到处有人吹捧，

日本人的真善美、文明和礼貌。

最近有些国人更是把，

日本的一个岛屿捧为天堂，

称它是春节必去的旅游胜地！

这个岛气候宜人，风景独特，

外形如同一艘军舰。

到过的人都赞叹不已，

甚至把它誉为“天堂岛”。

它还是电影《007》的拍摄地

怎么样？

你是不是也有些心动了？

然而这个所谓的“天堂岛”，

实际上是偷偷残杀中国人的地狱！

其中，藏着日本政府，

极力隐瞒的黑暗一面，

可大多数中国人都还毫不知情！

它，就是军舰岛

时间倒回到200多年前。

1810年，日本发现，

军舰岛储藏了丰富的煤矿资源。

但岛上自然条件恶劣，采煤业停滞不前。

明治维新后，小小的日本，

对资源、财富的渴求达到了极点，

但日本土地狭隘，资源匮乏，

薄弱的后备力量，

难以支撑日益膨胀的野心。

于是不久后，

日本三菱财团买下军舰岛，

意图把这里打造成重要的煤炭产地。

可挖煤这样的重活谁来干呢？

自己的国民吗？不！

二战时期，日军强掳了，

4万多名中国人到日本充当劳工，

而其中3765人分配给三菱公司，

他们被押上了船，送往军舰岛。

除了中国同胞，

还有许多朝鲜劳工也被送到岛上，

可日本觉得工人还不够多，

竟在媒体上称军舰岛是乐园，

欺骗不知情的人前往，因此，

劳工中不止有战争俘虏，

还有学校老师，商人，

更多的是被绑架来的普通农民。

当时的日本工商大臣，

是强征外国劳工的最高责任者，

他的名字叫岸信介，

而他的外孙就是日本现任首相，

安倍晋三。

劳工们源源不断地被送到岛上，

军舰岛每公顷人口高达1391人，

人口密度一度是东京的9倍，

成为了当时全世界人口密度最高的地方。

然而在这个所谓的乐园里，

劳工们开始了最悲惨的命运……

在日本管理者眼里，

这些劳工根本就不配拥有名字，

上了岛就给他们标记上编号。

劳工们在这里受到的是非人的待遇，

他们住的地方到处都是虱子，蚊子，

一张床十多个人共用，

他们每天吃的食物，

是一点点榨豆油的残渣，

难以描述，令人作呕，

每天腹泻、身体虚弱。

极度饥饿下的劳工们，

还必须得在完全黑暗的海底煤矿里，

忍受45度的高温，没日没夜地挖煤。

哪怕只是一瞬的走神，

一次抬手的挥汗，一旁的日本人，

都会立刻挥动长鞭。

军舰岛幸存者孙仲吴回忆说：

被强征到岛上时，我才14岁，

我那时很年幼，又极度饥饿，

却要完成成年人才能完成的工作。

如果未完成每天指标 ，就会被痛打，

没有休息的时间，就是奴隶一样被对待。

日本人甚至要求劳工全身上下，

只能穿一条内裤，

所有劳工被煤炭染得一身黑，

只有眼球是白的。

在长期的折磨下，

他们无一不是瘦得只有一把皮包骨，

黝黑的身躯，清晰可见的肋骨，

还有那满是苦痛的眼神，

隔着照片都看得到心酸。

要知道这其中很多的劳工，

还是在毫不知情的情况下，

带着妻子、儿女一起上了岛。

结果可想而知，

他们只能眼睁睁看着心爱之人，

被日军肆意蹂躏，却无力反抗。

在这个四周全是汪洋，

如同监狱般令人毛骨悚然的岛上，

等待他们的结局只有两种：

一种是死，

被打死、累死、饿死……

其中不少劳工逃跑跳入海中溺死，

或者不堪其辱，自杀身亡；

还有一种也是死，

彻底地心死，抛弃为人的尊严，

不再去奢想自由和美好，

不再反抗迎面而来的鞭打和辱骂，

成为麻木的行尸走肉。

总之，

没有一个人能活着逃出这座岛。

其实说这个岛是天堂，

倒也没有说错，

不过它是中国人的地狱，

是日本人的天堂。

岛上日本人，住的是豪华公寓，

吃的是玉盘珍馐，

每天到酒吧喝酒，去舞厅跳舞，

享受至极，一片繁荣昌盛的景象。

他们知道劳工们的待遇，

可他们非但不报以同情，

甚至对劳工们倍加剥削。

而那些曾一船又一船，

从军舰岛运出的煤炭，

让日本经济得以迅速发展，

使资源匮乏的日本率先，

转型为亚洲第一个工业化国家，

可谁能知道，

这其中尽是大多数中国劳工们的血汗！

然而日本的滔天罪恶，

还远不止此！

中国游客们趋之若鹜地前往，

在岛上开心地拍照留念，

回去后，又在游记里写道：

“这里简直是天堂。”

更令人惊讶的是，

日本还向联合国教科文组织申请，

希望把军舰岛列入世界遗产，

外相岸田文曾雄厚颜无耻地说：

劳工们在恶劣条件下劳动，

但并不意味着强迫劳动。

世界文化遗产委员会要求日本，

必须以“讲述完整的历史”为条件，

将军舰岛列入世界文化遗产名单。

而日本政府为了成功申遗，

承诺今后将会对，

军舰岛的真实历史进行详细介绍。

就这样，在2015年，

军舰岛竟成功地被列入了：

“世界文化遗产”的名录！

当年中国劳工幸存者孙仲吴，怒问：

军舰岛的世界文化遗产申请，

重新揭起了我的伤疤，

让我难以自制，这叫什么？

可更令人愤怒的是，

当军舰岛成为世界文化遗产后，

日本非但没有对那段残酷的历史，

进行全面的介绍，反而还刻意隐瞒。

在“军舰岛”上新树立的说明牌上，

对于当年强征和虐待劳工的历史，

只字未提！

煤炭资料馆入口左侧的年表上隐去了强征劳工时期1940-1945年

日本人的这种行为，

遭到了韩国上下强烈的抗议。

韩国综艺节目《无限挑战》，

曾借综艺之名，登上军舰岛，

向韩国国民科普军舰岛历史。

韩国导演柳承莞，

把军舰岛的历史还拍成了电影《军舰岛》。

《军舰岛》剧组不惜耗费巨资，

打造了面积相当于，

军舰岛三分之二的片场，

并参考大量历史资料，制作了各种道具。

电影团队还联合韩国网民，

募资2亿韩元，制作了广告，

《军舰岛真正的名字是地狱岛》，

在纽约时代广场，

循环播放了整整7000遍。

他们希望让世人看到二战时期，

日本在军舰岛上强征、虐待劳工的史实。

这部电影还没在日本上映，

日本人就坐不住了，站出来说：

这部电影是基于导演，

自己创作的故事拍摄的，

不是一部反映史实的记录电影。

日本媒体也对这段历史，

施展了选择性失忆的本领，

忽视军舰岛黑历史，针对电影大加批评。

而这不是日本第一次扮无辜，

比如广岛，

英国著名历史学家汤因比的女儿，

到访广岛后，曾写下了这样一段话：

这里是祈求，

和平及悲剧永不再来的国家圣地，

诉说着那个晴朗早上炸弹从天而降、

诉说着这个世界对日本做了什么。

但是这里没有一句话、一个概念、

一个暗示是关于日本曾做过了什么？！

而事实就是广岛曾是军事重镇，

从这里派出过前往缅甸、

新加坡、中国、韩国的侵略军队，

然而广岛仍在证明自己是无辜的圣地。

同样，日本在宣扬军舰岛，

称其是日本近代繁荣的代表，

帮助日本成功实现了，

从封建经济到现代经济的飞跃。

却从没有说过，这样的飞跃，

是踏在劳工尸骨之上实现的。

而军舰岛在成为世界文化遗产之后，

人气爆棚，它多了不少头衔：

世界十大现代废墟”之一、

“日本近代化的化石”、“鬼岛”……

而由于缺乏相关历史知识，

中国民众普遍没有，

听说过关于军舰岛的这段历史。

如果你身边有朋友，

正准备去“天堂岛”旅行，

请告诉他：

它是日本人的天堂，

却是中国人的地狱，

那里曾白骨森森！

责任编辑：张岩