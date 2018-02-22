中国大舰队驶向马尔代夫?马代辟谣印度曝光大动作

原标题：中国大舰队驶向马尔代夫？马代辟谣，印度曝光大动作

资料图：052D长沙舰

[环球网军事2月22日报道 环球时报驻印度特约记者 元 贞 本报记者 郭媛丹 朱梦颖]“马尔代夫危机中，中国11艘战舰进入印度洋”——中国某门户网站近日的一则消息引发外媒关注，印度媒体更是担心“中国军舰部署印度洋”。20日，马尔代夫国防部发表声明，否认有外国军舰进入马代水域。21日，多家印度媒体引述政府消息人士的话称，马代附近水域没有中国军舰，中国军舰所在位置距离马尔代夫超过2500海里（4630公里）。而为监控中国舰船在印度洋的活动，印度部署了8艘军舰。

中国一家网站2月18日发表消息称：“大约10天前，中国海军湛蓝-2018A远海训练编队穿过印尼巽他海峡，5艘主力战舰驶入东印度洋海域。可能不少人还没留意到，目前中国海军已有3支舰艇编队分别位于印度洋东、南、西三大海域，水面战舰总数达到11艘。”路透社21日引述该消息称，“马尔代夫危机中，中国军舰进入东印度洋”。

这一消息引起强烈反响。《印度教徒报》20日称，马尔代夫前总统纳希德此前要求印度出兵马代时，中国表示反对任何外国势力介入马代局势。澳大利亚新闻网称，中国军舰此时进入印度洋“将改变地区军力平衡”，“其目的是阻止印度接近马尔代夫”。报道还引述专家分析称，这一举动将让新德里感到担忧，“这将加剧战略竞争，并导致中印间不信任的增加”。 甚至连完全不沾边的日本都要凑热闹，《读卖新闻》21日发表社评称，马尔代夫是安倍倡导的“印太战略”的重要组成部分，呼吁警惕中国“干涉”马尔代夫局势。

20日，马尔代夫国防部发表声明，否认“中国军舰抵近马代”的猜测，“我们向马尔代夫公民保证，我国主权水域并未遭受任何外国海军舰队的入侵”。声明还建议国人不要向外国机构错误传达该国的敏感情况。20日，经马尔代夫总统亚明申请，马尔代夫议会20日晚间召开特别会议，批准将全国紧急状态延长30天。

《环球时报》记者21日查询发现，目前中国海军共有3支执行远洋任务的编队。2月19日，由导弹驱逐舰海口舰、导弹护卫舰岳阳舰和综合补给舰青海湖舰组成的中国海军第27批护航编队抵达南非开普敦港，进行为期两天的技术停靠。该编队之前完成了亚丁湾索马里海域护航和出访北非3国任务。此外，由北海舰队导弹护卫舰盐城舰、潍坊舰、综合补给舰太湖舰以及舰载直升机组成的海军第28批护航编队正在亚丁湾执行护航任务。

按照历年惯例，春节前后，中国海军都会有远洋训练编队练兵备战，今年也不例外。据官方消息，湛蓝-2018A远洋训练编队在春节前出发，赴东印度洋训练。该编队包括2艘052D级导弹驱逐舰、1艘054A级导弹护卫舰、1艘071级船坞登陆舰以及1艘远洋综合补给舰。2月20日官方媒体报道称，湛蓝-2018A远海训练编队在春节期间进行了舰机一体武力营救训练。一位相关人士21日对《环球时报》表示，这是一次例行性远海训练任务，是为了提高海军的战斗力水平，和外界猜测性解读没有关联。

印度方面也证实中国军舰并未进入马尔代夫周边水域。《印度快报》21日援引印国防部某消息人士的说法称，中国军舰并未驶近马尔代夫岛弧链，中国军舰距离马尔代夫最近也超过2500海里（4630公里）。《先锋报》称，印度海军发言人夏尔马表示，印度海军拥有极其强大的海域意识，对印度洋发生的任何事情都有清晰的认识。印度官员说，自马尔代夫2月5日宣布进入紧急状态以来，没有监控到中国舰只游弋在马尔代夫水域的任何地方。

马代周边水域没有中国军舰，印度却在此保持了强力存在。《今日印度》21日称，为了监控中国在印度洋活动日益增加的情况，印度海军在印度洋地区部署8艘军舰。消息人士称，所有进入印度洋东西两边的入口都有印度海军监控，任何未被军舰监控的地区都由P-8侦察机监视。

印度政府21日对马尔代夫政府延长全国紧急状态表示“极度失望”，马尔代夫反对派仍在争取“印度介入”。“印度政府冷对马反对派领导人”，据《印度快报》21日报道，流亡斯里兰卡的马前总统纳希德近日在推特上发文，配上了一张他与印度国防部长相对而坐的照片，并写道“很高兴与印度防长就马尔代夫局势进行商讨”。印度国防部20日澄清称，防长西塔拉曼近日参加班加罗尔一个会议时，纳希德主动前来打招呼，但两人并未就马代局势进行商讨。

责任编辑：初晓慧