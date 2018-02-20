长江最宽隧道顺利横穿长江：长2950米 直径15.2米

原标题：长江最宽隧道顺利横穿长江

新华社武汉2月20日电（记者廖君）总重4400吨的“三阳号”盾构机24小时马不停蹄地向前掘进，500余名地铁建设者坚守岗位，夜以继日地加班加点……长江最宽隧道——武汉地铁7号线春节期间顺利横穿长江江底，可望年内开通运营。

武汉地铁7号线由野芷湖至东方马城，全长30.85公里，设站19座，途经东西湖区、江汉区、硚口区、江岸区、武昌区和洪山区，是目前在建的一条过长江的线路。

武汉地铁集团董事长周少东说，7号线的越江隧道是国内首条公铁合建的越江盾构隧道，位于武汉长江二桥、青岛路长江隧道之间，全长2950米，隧道直径达15.2米，是地铁2号线的2倍多；单管盾构断面开挖面积达到195平方米，是2号线、4号线的6倍。

记者在施工现场探访发现，隧道内温度明显高于地面，虽在寒冬，在隧道内行走，全身大汗淋漓。越靠近盾构机前端，温度越高，接近30摄氏度，相当于初夏，工作人员仅着单衣作业。

在盾构机这个轰鸣的“庞然大物”后方，隧道内部结构同步施工。圆形隧道分隔为三层：上层为公路烟道；中间层为3车道公路层；下层中间走地铁，两侧另外布设有逃生通道、管线廊道及地铁层排烟通道等。盾构机每前进一步，管片拼装、隧道注浆及后方的公路层混凝土结构随即跟上，后方物资调运也源源不断。

武汉地铁集团项目三阳路长江隧道项目经理倪正茂说，越江盾构始发以来，遇到世界性地质难题——地层“上软下硬”的“粘糕层”，并夹杂遇水大幅膨胀的泥岩，掘进异常艰难。截至目前，已更换刀具近3000把。高峰期，平均两三天就要换掉整盘刀具。

为了确保年底7号线能顺利开通运营，春节期间来自不同省份的500多名建设者在越江隧道工地现场日夜奋战。

倪正茂说，“三阳号”盾构机承担越江段右线隧道开挖任务，目前累计掘进2000余米，已抵达汉口沿江大道底下，距离三阳路车站接收井约500米。而左线隧道盾构掘进已抵达汉口江滩地下，正在穿越长江堤岸。这意味着，武汉地铁7号线两条隧道均已挖过长江。

责任编辑：张玉