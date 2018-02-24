原标题：民政部：儿童福利院8岁以上儿童按性别分区生活

新京报快讯（记者吴为）记者2月24日从民政部获悉，该部日前发布关于《儿童福利机构管理办法（征求意见稿）》提出，对于8周岁以上儿童，应当按照性别区分生活区域，女童生活区应当由女性工作人员提供生活照料服务。

征求意见稿明确了儿童福利院的服务对象，主要是五类未满18周岁的儿童，即无法查明父母或者其他监护人的、父母死亡且没有其他依法具有监护资格的人的、父母没有监护能力且没有其他依法具有监护资格的人的、经人民法院指定由民政部门担任监护人的、法律规定其他应当由民政部门担任监护人的。

对于儿童福利机构接收无法查明父母或者其他监护人的儿童，征求意见稿规定，应当登记保存相关材料。属于被遗弃儿童的，登记保存公安机关出具的经相关程序确认查找不到父母或者其他监护人的捡拾报案证明；属于打拐解救儿童的，登记保存公安机关出具的打拐解救儿童临时照料通知书、DNA比对证明、暂时未查找到生父母或者其他监护人的证明。

属于服刑人员、被强制隔离戒毒人员未成年子女的，登记保存服刑人员、被强制隔离戒毒人员知情同意书、司法判决书或者强制隔离戒毒决定书等证明材料以及接收、照料儿童的有关材料；属于父母不履行监护职责且经公安机关教育不改人员的未成年子女的，登记保存公安机关进行教育的证明材料和接收、照料儿童的有关材料等。

征求意见稿要求，8周岁以上儿童应当按照性别区分生活区域，女童生活区应当由女性工作人员提供前款规定的生活照料服务。

在建立安全保卫制度方面，征求意见稿也提出相关规定，要求实行24小时值班制度，保护儿童人身财产安全；在各出入口、接待大厅、楼道、食堂等公共区域、观察室及婴幼儿居室等特殊区域安装具有存储功能的视频监控系统。监控录像资料保存期不少于3个月，载有特殊、重要资料的存储介质应当归档保存。

责任编辑：霍宇昂