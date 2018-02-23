这个国家反对中国军舰进印度洋 理由却让印度想哭

原标题：锐参考|这个西方国家反对中国军舰进印度洋，理由却让印度想哭——

参考消息网2月23日报道（文/丁扬 唐立辛）“11艘中国军舰进入印度洋！”

这两天，有关中国海军编队在东印度洋的一次正常演习引发了全球媒体的关注。

而当不少媒体还在将这场演习与马尔代夫尚未结束的政局动荡联系起来时，令人意外的一幕发生了——

印度媒体现在竟然站出来批评澳大利亚媒体“过度炒作”中国海军动向。

印度THEWEEK网站截图

是的，你没有看错—— 一向小题大做的印度媒体嫌弃别国媒体“反应过度”！

但了解了澳大利亚媒体为何以及如何“反应过度”之后，小锐觉得，竟然有那么一点理解印度媒体了……

澳大利亚热炒中国介入马国内政，印度“友邦惊诧”

“对于中国军舰出现在东印度洋，澳大利亚媒体表现得惊慌失措，这种反应过度‘惊到’了印度媒体。”

21日的报道中，印度THEWEEK网站开篇就直截了当列出澳媒罪状，并进一步替中国辟谣：新德里得到的消息显示，近马尔代夫海域并没有中国军舰活动——事实上中国军舰距离马尔代夫还有2500海里，进行的也只是常规反海盗演习。

马尔代夫位置示意图

此外，报道还骄傲地强调：印度有着强大的海域监测系统，能够对发生在该国海域的所有活动了如指掌。

言下之意非常明显：中国介入马尔代夫政局？没有的事情，澳媒就不要来“添乱”了。

为了证明自己没有冤枉澳媒，THEWEEK网站在报道时援引了澳大利亚新闻网报道中的部分内容：

“本月有11艘军舰驶入东印度洋，而当时正值马尔代夫局势动荡之际。”

印媒报道截图

但比起澳媒的“慌张反应”，更令印媒惊讶的恐怕还是澳媒在报道中对印度洋海域掌控权的不加掩饰：

例如ABC新闻网的标题就是这样的：《马尔代夫危机期间中国军舰进入东印度洋，同样背负中国贷款的太平洋国家应拉响警报》

澳大利亚新闻网的报道标题则是这样的：《马尔代夫闹危机，中国派了支军舰编队向印度秀肌肉，澳大利亚出局……》

澳大利亚新闻网甚至堂而皇之地在文章摘要中把印度洋海域封为“澳大利亚的后院”。

澳大利亚媒体报道截图

此时再看文章开头印媒对澳媒的批评，其用意也就不难理解了——澳大利亚竟然觊觎起了印度洋？在印媒眼中，印度洋海域的头号掌控者显然是印度才对。

印媒“改口”背后：马尔代夫国防部两次辟谣

关于自本月初就开始爆发的马尔代夫政局危机，此前小锐曾详细报道过事情的来龙去脉。

锐参考报道截图

目前，马尔代夫国内政府和反对派的角力仍在继续，外媒对这场政治危机中的“中印争夺”因素的炒作也还未停止。

而将马尔代夫政局危机这把“火”率先引向中国的，正是目前急于批评澳媒并改口的印度媒体。

例如危机刚爆发没几天，《印度时报》即发表长文，描述危机中的马尔代夫此前如何从“印度优先”转向“中国优先”，称印马关系降到“史上最低”，报道甚至引用不明消息源称，马尔代夫总统特使萨伊德出使中国时要求中国派出安保力量保护中国在马投资的安全。

《印度时报》报道截图

这篇报道次日就遭到了马尔代夫国防部的辟谣：不曾向任何国家寻求军事力量支援。

但这一声明并未能阻止印度媒体的想象力。

很快，中国军舰上周在东印度洋上进行的一次补给演练让印媒再次沸腾，对于这支挺进东印度洋的中国舰艇编队，印媒给予了高度关注。

包括《今日印度》、《印度教徒报》、《印度时报》在内的媒体言之凿凿地论断：中国军舰意在掌控马尔代夫并威慑印度。

《印度时报》报道截图

事实上，澳媒后来对于“中印之争”的疯狂炒作，也正是基于印媒在此期间的大量报道。

这种情况下，马尔代夫国防部不得不再次站出来辟谣：“我们想要向马尔代夫公民保证，我国主权水域并未遭受任何外国海军舰队的入侵”。 在这份声明中，马国防部还建议国人不要向外国机构，以误导的方式错误传达该国的敏感情况。

马尔代夫总统亚明（网络图片）

让印媒更尴尬的是，就在大肆造谣中国介入马尔代夫局势被“打脸”时，印度海军在这一地区的大动作也被媒体曝光。

据《印度快报》报道，自2017年7月起，印度已经在印度洋地区部署了非常强大的监视系统。

与此同时，印度媒体ThePrint早在2月6日就报道称，随着马尔代夫局势持续紧张发酵，印度正在考量各种选项，包括命令军队处于待命状态，以防未来发生的不测事件。

印度海军舰艇（网络图片）

相比之下，从事件初期就被印媒紧盯的中国，对马尔代夫局势的态度始终没变。外交部发言人耿爽早在主持2月8日记者会时就表示，当前马国内出现的有关争议是马内政，应由马有关各方通过对话协商妥善解决。

学者：有“某国”撑腰，澳大利亚急于显示自身存在感

截至目前，中国国防部对于外界关于中国军舰出现在东印度洋的种种猜测均未作出回应，只在上周于官网刊发了一张南海舰队在印度洋上演练的照片。

中国舰队在东印度洋海域演习。

在上海国际问题研究所研究员赵干城看来，这种“不回应”正是缘于“无需回应”：“中国海军进入印度洋久已有之，并不是一个新的现象，比如我们在亚丁湾护航、建设驻吉布提保障基地等，这些都表明中国在印度洋的存在正在逐渐显现，且这种存在以后会以更实质性的方式显现出来。”

他认为，此次外媒针对中国军舰的印度洋之行所表现出来的种种猜疑，主要因为之前中国海军奉行近海积极防御政策，但近年来随着中国全方位的崛起和发展，中国海军显然已经具备了远洋干涉的能力，这一点也被其他国家看在眼里。

赵干城告诉小锐，这两天澳媒让印度都感到“吃惊”的反常表现，需要放在“印太地区”概念提出和“四国政治联盟”概念提出的更大背景下审视。

澳大利亚总理特恩布尔正在美国访问（网络图片）

“澳大利亚之所以作出强烈反应，首先是与美国提出的‘印太地区’概念有关。这个概念客观上提升了澳大利亚在美国全球军事体系中的地位，所以澳大利亚大概觉得自己在印度洋的问题上、在整个印太地区的问题上，特别是地缘政治安全的问题上有了更大话语权。而中国海军舰艇的出现，也许就被澳大利亚视为一个可以发挥更大话语权的切入点。”赵干城说。

他同时指出，目前美日印澳四国联盟被重新提上日程，如果四国体系形成的话，澳大利亚当然就认为印度洋是自己的势力范围，“此前澳大利亚对四国联盟持很谨慎的态度，因为它知道中国非常反对，但现在看来，印度和澳大利亚在这个根本性问题上的态度正在转变，所以对中国海军出现在印度洋，澳大利亚发出比较高的声调，也是为了进一步显示其在‘四国联盟’中的存在感。”赵干城说。

他还评价认为，考虑到澳大利亚的军事预算和国防能力都很有限，把广袤的印度洋视为自己的后院堪称“不自量力”。

“但这种不自量力正是基于某些国家在背后的支持，”赵干城表示，“因此，我们对于今后澳大利亚在地缘政治上表现出的更多对抗性，也要有一定心理准备。”

责任编辑：张岩