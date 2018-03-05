瑞典将台湾地区称呼改为“中国一省” 台当局急了

原标题：瑞典将台湾地区称呼改为“中国一省” 台当局急眼了

[环球时报综合报道]瑞典税务局2月28日发布公告，将对台湾地区的称呼改为“台湾，中国的一省”。此举引发台“外交部”抗议。

据台湾联合新闻网报道，瑞典税务局2月28日在网站发公告称，根据ISO国家代码，发现有的没有遵循该名称形式，因此将从公告的第11周开始，要把台湾的称呼改为“台湾，中国的一省”。台“外交部”4日声称，得知后立刻指示台驻瑞典代表处全力和瑞典政府沟通，表达台湾当局绝对无法接受的严正立场，并要求立即更正。

有台湾亲绿媒体跳脚，鼓动台网友向瑞典税务局寄信抗议。但也有岛内网友称：“即便是按照台湾官方的说法，台湾也本来就是中国（中华民国）的一省啊，外交部有什么理由抗议？”

去年，瑞典外交大臣曾公开声称支持台湾加入国际组织。中国外交部发言人回应称，在台湾地区参与国际组织活动问题上，我们的立场是明确的、一贯的，即必须按照一个中国原则处理。（尹彦）

责任编辑：张岩