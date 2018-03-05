政府工作报告起草组负责人：提建言网民最小才7岁

原标题：2018全国两会丨政府工作报告起草组负责人：提建言网民最小7岁 最大105岁

新京报快讯（记者沙璐 王姝）3月5日下午，国务院新闻办举行发布会，政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏解读政府工作报告有关情况。他介绍，报告广泛吸纳了各方面的意见和建议，提建言网民最小7岁，最大105岁。

黄守宏表示，李克强总理强调，政府工作报告必须充分听取和接受人民的意见，最大限度反映各方期待、凝聚各方共识、汇集各方智慧。起草组除去直接到基层调研、召开座谈会之外，还通过多种渠道方式听取意见建议。

意见建议来源主要有三类，一是各地区、各部门的意见建议，各地区、各部门同时为报告提供了大量基础性材料；报告形成后又广泛征求地方部门和各单位意见，并从中整理出1300余条意见建议。二是征求广大网民的意见建议，比如截至3月2日，中国政府网“我向总理说句话”活动共收到31.7万条建言，其中1千多条优秀建言选送起草组。三是有关方面转来的意见建议，比如国家信访局把接触到的群众意见建议转给起草组。

黄守宏介绍，今年给政府工作报告起草工作提出意见和建议的超过几百万人，涵盖各种职业、阶层和年龄段，建言网民中最小的7岁，最大的105岁。直接参与报告起草的近1万人，包括各地区各部门各单位负责人4000多人，以及两会期间近3000名人大代表和2000余名政协委员。

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责任编辑：张玉