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如何加大精准脱贫力度？李克强说了8句话

如何加大精准脱贫力度？李克强说了8句话
2018年03月05日 14:55 中国经济网
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　　原标题：如何加大精准脱贫力度？ 李克强说了8句话

　　经济日报-中国经济网编者按：2018年3月5日上午，第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂开幕，国务院总理李克强作政府工作报告。在对2018年政府工作的建议中，李克强明确提出“加大精准脱贫力度”，并用8句话进行了具体阐述，涉及打好精准脱贫攻坚战的8个关键。经济日报·中国经济网带您一图速览。

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责任编辑：张玉

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